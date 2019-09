Basket League : Ήρθε και ο Εγκεκέζε για τον ΠΑΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε το βράδυ της Τετάρτης 4/9 ο Αμανζέ Εγκεκέζε.

Ο Νιγηριανός φόργουορντ ήρθε στη χώρα μας για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Δικεφάλου και να τεθεί στη διάθεση του Κώστα Φλεβαράκη.

Ο 24χρονος άσος θα ξεκουραστεί από το πολύωρο ταξίδι και αύριο θα βρεθεί στο Παλατάκι για να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Τον Αμανζέ Εγκεκέζε υποδέχθηκαν οι άνθρωποι του Δικεφάλου, με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ μάλιστα να ανεβάζει στα social media τη σχετική φωτογραφία από την άφιξή του.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται στην Θεσσαλονίκη επίσης οι Μπεστ και Ουίγκινς, με τον ΠΑΟΚ να δυναμώνει σε όλες τις θέσεις και τον Κώστα Φλεβαράκη να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

He is here! In Thessaloniki! Welcome @AIEBounce32 to the #blackandwhite family of #PAOK ⚫️⚪️ #paokfamily pic.twitter.com/yrG0gY32Ew

— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 4, 2019