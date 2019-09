Τσέλσι : Ο προσιτός κύριος Καντέ

Ο Ενγκολό Καντέ είναι αυτό που δείχνει η φυσιογνωμία τους. Το πλατύ χαμόγελο που τον χαρακτηρίζει τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων, μας προδιαθέτει για έναν προσηνή, χαμογελαστό και ζεστό άνθρωπο. Και αυτό ακριβώς είναι…

Όταν ο αμυντικός χαφ της Τσέλσι και της Εθνικής Γαλλίας δεν αγωνίζεται λόγω τραυματισμού, τιμωρίας ή διακοπών, φροντίζει να εμφανίζεται συχνά πυκνά σε διάφορα φιλανθρωπικά event ή εκδηλώσεις οπαδών της ομάδας.

Πέρσι εμφανίστηκε σε ένα τζαμί στο Λονδίνο όπου συνέφαγε με τους ομόθρησκους του και παρακολούθησαν όλοι μαζί έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο έδωσε το παρών σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά των οπαδών της Τσέλσι.

Ο Καντέ λοιπόν, αυτή το φορά εμφανίστηκε στον γάμο της κόρης ενός οπαδού των Μπλε. Ο επιχειρηματίας Φραν Καλίντ, γνωρίστηκε με τον βραχύσωμο Γάλλο μέσω ενός κοινού γνωστού και από τότε είναι αρκετά κοντά οι δυο τους. Ο ποδοσφαιριστής μάλιστα τον επισκέφτηκε στο νοσοκομείο το 2018, όταν είχε υποβληθεί σε τριπλό μπάι πας.

Ο Καλίντ λοιπόν τον κάλεσε στον γάμοι της κόρης του Χένα. Ο Καντέ ενημέρωσε πως δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί λόγω υποχρεώσεων με την Εθνική. Ένας τραυματισμός του όμως τον κράτησε στο Λονδίνο και κάπως έτσι έδωσε το παρόν στον γάμο.

‘Όπως αναφέρει μάλιστα και ο Καλίντ πανευτυχής: «Ο Καντέ έμεινε μέχρι το τέλος. Ήταν τόσο καλός με όλους και δεν αρνήθηκε σε κανέναν καλεσμένο να υπογράψει αυτόγραφα και να φωτογραφηθεί μαζί του. Πρέπει να του ζήτησαν… ένα εκατομμύριο selfies και αυτός αδιαμαρτύρητα δέχτηκε. Ήταν ξεκάθαρα χαρούμενος που βρίσκονταν εκεί.

Έκανε τους πάντες χαρούμενους και έκανε τον γάμο της κόρης μου ακόμα πιο ξεχωριστό. Είναι παιδί… διαμάντι. Τον σύστησα στους γονείς μου και στη συνέχεια ήθελε να ευχηθεί στους νεόνυμφους πάνω στη σκηνή.

Τον αγαπούσα σαν ποδοσφαιριστή, μα σαν άνθρωπο τον αγαπώ ακόμα περισσότερο. Είναι ένα άτομο που νοιάζεται για τον διπλανό του και βάζει τους άλλους πάνω από αυτόν. Του αξίζει όλη η επιτυχία που απολαμβάνει στην καριέρα του».

Introduced @nglkante to my mum and dad at my daughters wedding. Ngolo is such a diamond as he wanted to congratulate my daughter & son in law on the stage. Love him as a player but even more as a caring person who puts others before himself. Deserves all the success he gets. #CFC pic.twitter.com/GSG0nYe0EY

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) September 2, 2019