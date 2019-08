Και επίσημα δανεικός στη Μπάγερν ο Κουτίνιο (pics+vid)

Μία νέα αρχή επιδιώκει να κάνει στην καριέρα του ο Φελίπε Κουτίνιο. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε το δανεισμό του Βραζιλιάνου άσου στην Μπάγερν Μονάχου έναντι 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς μεταξύ των δύο ομάδων στα 120 εκατομμυρία ευρώ.

Ο Βραζιλιάνος εδώ και καιρό δεν υπολογιζόταν από τον Ερνέστο Βαλβέρδε και έψαχνε ομάδα για να αποχωρήσει, ενώ οι «μπλαουγκράνα» τον είχαν και στα ανταλλάγματα για να μειώσουν το ποσό που θα έδιναν στην Παρί για τον Νεϊμάρ.

Η Μπάγερν, από τη μεριά της, έψαχνε παίκτη για να αντικαταστήσει τους Ριμπερί και Ρόμπεν, οι οποίοι αποχώρησαν από την ομάδα. Έτσι φαίνεται ότι, μαζί με τον Πέρισιτς, ο Βραζιλιάνος θα είναι ο αντικαταστάτης των δύο παικτών και οι Βαυαροί δε θα κινηθούν για κάποια άλλη προσθήκη.

Ο Κουτίνιο επιδιώκει να αναγεννήσει στη Μπάγερν την καριέρα του, καθώς στην Μπαρτσελόνα είχε πάρει την κατιούσα, και να θυμίσει σε όλους τον παίκτη για τον οποίο οι «μπλαουγκράνα» έδωσαν 150 εκατομμύρια για να αποκτήσουν.

Agreement with @FCBayern for the loan of @Phil_Coutinho

More details: https://t.co/YWy78OmRnU pic.twitter.com/6J5DN00SmC

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2019