Στις 21.45 θα πραγματοποιηθεί το τζάμπολ στην αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs της EuroLeague. Οι πράσινοι θέλουν να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four.
Ο Εργκίν Αταμάν έκανε γνωστές τις επιλογές του για τη δωδεκάδα της αναμέτρησης. Φυσικά, εκτός έμεινε ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο και θα χάσει όλα τα ματς της σειράς.
Από εκεί και πέρα ο Αταμάν επέλεξε να αφήσει εκτός δωδεκάδας τους Σαμοντούροβ και Καλαϊτζάκη.
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού
- Πλέι μέικερ: Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ
- Σούτινγκ γκαρντ: Κέντρικ Ναν, Βασίλης Τολιόπουλος
- Σμολ φόργουορντ: Τσέντι Όσμαν, Νίκος Ρογκαβόπουλος,Μάριους Γκριγκόνις
- Πάουερ Φόργουορτν: Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις
- Σεντερ: Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ, Ντίνος Μήτογλου