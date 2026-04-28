Στις 21.45 θα πραγματοποιηθεί το τζάμπολ στην αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs της EuroLeague. Οι πράσινοι θέλουν να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four.

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε γνωστές τις επιλογές του για τη δωδεκάδα της αναμέτρησης. Φυσικά, εκτός έμεινε ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο και θα χάσει όλα τα ματς της σειράς.

Από εκεί και πέρα ο Αταμάν επέλεξε να αφήσει εκτός δωδεκάδας τους Σαμοντούροβ και Καλαϊτζάκη.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού