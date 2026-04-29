***

Συνεργάτης μου που βρέθηκε στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠαΣοΚ, την περασμένη Κυριακή, παρατήρησε πως όλη η παλιά φρουρά του κόμματος, έσπευσε να χαιρετήσει και να ασπαστεί «έναν φίλο που ήρθε απόψε από τα παλιά», όπως θα έλεγε κι ο Γιάννης Πουλόπουλος. Μου μετέφερε μάλιστα, πως φορούσε ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν, σε αντίθεση με τα καλοραμμένα κοστούμια των πιο νέων στελεχών και πως είχε την αύρα ενός «ροκ σταρ», έστω και αν οι συνομιλητές του ήταν από 60 ετών και άνω.

Τον ρώτησα λοιπόν ποιος ήταν αυτός ο τύπος και μου απάντησε πως επανεμφανίστηκε ο Νίκος Αθανασάκης. Βλέπετε, ο αποκαλούμενος και «αρκούδος» του ΠαΣοΚ απέχει από τα όργανα, εδώ και χρόνια και πολλοί είχαν αρκετό καιρό να τον δουν σε μία τέτοια αίθουσα, αν και φίλοι της στήλης τον έχουν συναντήσει σε ορισμένες πασοκικές συνάξεις κοινωνικού ενδιαφέροντος. Στο παρελθόν όμως, έχει διατελέσει γραμματέας του κόμματος και με βάση τις τελευταίες καταστατικές αλλαγές, μετέχει ως αριστίνδην στην Κεντρική Επιτροπή. Έμαθα επίσης πως μίλησε και αρκετή ώρα με τον Πέτρο Λάμπρου, που είναι επικεφαλής τον ψηφοδελτίων. Η εικόνα αυτή πάντως μου δείχνει πως τα στελέχη του ΠαΣοΚ, ακόμα και τα παλαιότερα, με πλούσια εμπειρία, μαζεύονται σιγά σιγά.

***

Το στοίχημα του ΠαΣοΚ Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει βάλει εδώ και μέρες ένα στοίχημα: να καταθέσει το ΠαΣοΚ αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και αυτό να ψηφιστεί από τον προβλεπόμενο αριθμό βουλευτών, για να ξεκινήσουν οι εργασίες της. Μου λένε ότι τελικά, «βγαίνουν» οι αριθμοί για την εξεταστική επιτροπή, που έχει προαναγγείλει ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη. Τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης τοποθετήθηκαν χθες στην Ολομέλεια και σύσσωμα τα προοδευτικά κόμματα τάχθηκαν υπέρ. Επίσης, η Ελληνική Λύση θα στηρίξει. Σημειώνεται ότι για να εγκριθεί η πρόταση του ΠαΣοΚ χρειάζονται τουλάχιστον 120 θετικές ψήφοι. Και φαίνεται ότι τα «ναι» θα συμπληρωθούν και από τη δεξαμενή των ανεξάρτητων.

***

Δικηγορικό μέτωπο για τις υποκλοπές

Θέση παίρνουν και οι δικηγόροι, μετά την απόφαση για τη μη ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο, υπογραμμίζοντας με νόημα πως η πλήρης και ενδελεχής έρευνα, ειδικά σε υποθέσεις που «καίνε» το δημόσιο ενδιαφέρον, δεν είναι πολυτέλεια, αλλά «αναγκαία προϋπόθεση για το Κράτος Δικαίου». Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σε μια έκτακτη συνεδρίαση, που εκπέμπει σήμα θεσμικής ανησυχίας, ξεκαθαρίζει ότι το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων δεν αφορά μια κλειστή ελίτ, αλλά ολόκληρη την κοινωνία, καθώς «άπτεται θεμάτων που αφορούν στην εθνική ασφάλεια και στη δημοκρατική λειτουργία».

Οι εκπρόσωποι του νομικού κόσμου δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους, σημειώνοντας πως μετά τις πρόσφατες παραδοχές του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, το λογικό και αναμενόμενο θα ήταν η επανεκκίνηση της έρευνας για την αποκάλυψη της αλήθειας. Αντί αυτού, η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να κρατήσει την υπόθεση στο αρχείο, προκαλεί, κατά τους ίδιους, «εύλογα ερωτηματικά» και τροφοδοτεί μια επικίνδυνη «έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης». Για το δικηγορικό σώμα, το γεγονός ότι δε διατάσσεται καμία περαιτέρω έρευνα, «δε συνάδει με την αρχή του Κράτους Δικαίου». Δηλώνοντας παρόντες ως θεματοφύλακες των δημοκρατικών θεσμών, οι δικηγόροι υπογραμμίζουν πως η προάσπιση αυτών των αρχών παραμένει ένα «αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα», ειδικά όταν οι σκιές πάνω από τα ατομικά δικαιώματα και το δημόσιο συμφέρον επιμένουν να μη διαλύονται.

***

Τι έφερε από τη Λιβύη ο Γεραπετρίτης

Επιτυχημένη, δύσκολη, αλλά και… κοστοβόρα, από άποψη χρόνου – οφέλους, χαρακτηρίζουν στο υπουργείο Εξωτερικών την επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη της Λιβύης. Μακρές οι συναντήσεις, σχετικά καλά τα αποτελέσματα, με ένα μόνο απρόοπτο, κάτι σπάνιο για ταξίδι στη βορειοαφρικανική χώρα. Δε χρειάζεται να σας θυμίσω το σκηνικό με τον Νίκο Δένδια, ο οποίος ως υπουργός Εξωτερικών προσγειώθηκε κι έφυγε επειδή είχε στηθεί ολόκληρο… ταρατατζούμ υποδοχής, ούτε τον Θάνο Πλεύρη, που μαζί με τους ευρωπαίους συναδέλφους δεν έγιναν τελικά δεκτοί από τον στρατάρχη Χαφτάρ.

Επανερχόμενος στα προχθεσινά του Γεραπετρίτη, είχε ανακοινωθεί ότι θα υπάρξει συνάντηση με τον υπουργό Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Λιβύης, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, διότι ο υπουργός… έφυγε ξαφνικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως εδώ όλα καλά, το μόνο πρόβλημα είναι ότι η αντιπροσωπεία του υπουργού ενημερώθηκε για την αλλαγή, κατά τη διάρκεια των διευρυμένων επαφών με τον ομόλογό του και τις αντιπροσωπείες τους. Μικρό το κακό θα μου πείτε, ειδικά από τη στιγμή που η Αθήνα είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που πράγματι συνομιλεί και με τις δύο πλευρές στη Λιβύη.

***

Αβέβαιο το μέλλον της Νέας Αριστεράς

Σε σημείο καμπής βρίσκεται η Νέα Αριστερά, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Οι αποκλίνουσες στρατηγικές στο εσωτερικό της και η επαπειλούμενη ρευστοποίηση του χώρου στην προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, διαμορφώνουν ένα ασταθές πεδίο. Μέσα σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, το σχέδιο του νέου (μεταβατικού) προέδρου του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη, είναι να κινητοποιήσει στο «φουλ» τις μηχανές, σε μια προσπάθεια να καταστεί διακριτό το στίγμα της Νέας Αριστεράς, η οποία επιχειρεί μια νέα αρχή με ένα καθαρό, ριζοσπαστικό, αριστερό αποτύπωμα, κόντρα στις λογικές της «διάχυσης».

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει πολιτική καμπάνια του κόμματος, σε μια προσπάθεια αντιστροφής του αρνητικού δημοσκοπικού κλίματος, με έμφαση στην επιστροφή στην κοινωνία, με εξορμήσεις και μεγάλη αξιοποίηση των social media. Στην προχθεσινή συνάντηση με δημοσιογράφους, που είχε ο κ. Σακελλαρίδης σε μπαράκι της οδού Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του νέου εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Γιώργου Λυκοπάντη, γραμματέα της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς και μέλους του Πολιτικού Γραφείου της, στα «πηγαδάκια» συζητήθηκαν πολλά: από το κόμμα Τσίπρα και τα θολά και αμφιλεγόμενα «μηνύματα» που εκπέμπονται από τον πρώην Πρωθυπουργό, ως τα περιθώρια τυχόν συνεργασιών με όμορους χώρους όπως το ΜέΡΑ 25, κάτι για το οποίο φαίνεται ότι δεν υπάρχει, προς το παρόν τουλάχιστον, κάτι ορατό. Ως εκ τούτου, κρατώ την επισήμανση του κ. Σακελλαρίδη ότι έχει να δει τον Γιάνη Βαρουφάκη από το 2015…

***

Δεν πολιτεύεται ο Σπήλιος Λιβανός

Την απόφαση να μην πολιτευθεί στις ερχόμενες εκλογές έχει λάβει ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος δεν κρύβει στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις του, την απογοήτευσή του για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως έχει δηλώσει, «ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου». Στις επισυνδέσεις που τον εμπλέκουν, δεν εμφανίζεται ο ίδιος να συνομιλεί, αλλά συνεργάτης του, με τον ίδιο να υπενθυμίζει σε συνομιλητές ότι επί των ημερών του, είχε δεχθεί πιέσεις μέχρι και απειλές, για τις προσπάθειες εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και πάταξης της «επιδοματοφαγίας», χωρίς να κάνει πίσω, με αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν, μόνο το 2021, περί τα 70 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους.

Το ερώτημα είναι αν θα κατατεθεί πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, για τον ίδιο και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή. Μέχρι στιγμής, δεν κινείται κάτι (απαιτούνται τουλάχιστον 30 υπογραφές). Για να υποβληθεί αίτημα σύστασης προανακριτικής, χρειάζεται ένα στέρεο νομικό σκεπτικό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ακόμα και αν υποβληθεί -γιατί σύμφωνα με κάποιους κοινοβουλευτικούς «παίζει» και να μην υποβληθεί, δεδομένων των στοιχείων που περιλαμβάνει η δικογραφία- ο Σπ. Λιβανός, όπως έλεγε σε συνεργάτη μου, θα επιθυμούσε να παραπεμφθεί κανονικά σε προανακριτική, όπου θα του δοθεί η δυνατότητα να καταθέσει όσα στοιχεία απαιτούνται, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν τέλεσε ουδεμία αξιόποινη πράξη και άρα να μην ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του και όχι μια fast truck διαδικασία (βλέπε περιπτώσεις Τριαντόπουλου και Καραμανλή), με την οποία θα παραπεμπόταν για ηθική αυτουργία σε απιστία στο Δικαστικό Συμβούλιο, αδίκημα το οποίο, όπως υποστηρίζει, είναι βάσει των ίδιων των στοιχείων της δικογραφίας, έωλο. Απλά, να θυμίσω ότι ο Σπ. Λιβανός είναι από τα πρόσωπα που στήριζαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, ενώ διατηρούν και προσωπική, πέρα από την πολιτική, πολυετή φιλία.

***

Η συνομιλία του Κ. Τασούλα με τον Φιντάν

Στο παραθαλάσσιο εστιατόριο του Dubrovnik Palace Hotel, όπου γευμάτισε ελαφρά ο Κωνσταντίνος Τασούλας μαζί με μέλη της ελληνικής αποστολής, που συμμετέχουν στην Σύνοδο των Τριών Θαλασσών (Three Seas Summit), πλησίασε ο Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, Πρόεδρος του Μαυροβουνίου, για να χαιρετίσει και είχαν μια ωραία συζήτηση, για τη διάσκεψη που μόλις άρχιζε.

Αργότερα, στο περιθώριο της Συνόδου, στο καφέ του ξενοδοχείου, με θέα την Αδριατική, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας είχε μια πολιτισμένη συζήτηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν και κάποιους άλλους αρχηγούς κρατών, που πλησίασαν στην παρέα, όπως τον Πρόεδρο της Τσεχίας, Πετρ Πάβελ. Ο Φιντάν ήταν χαμογελαστός και φιλικός, κατά τη χειραψία και λίγο αργότερα άρχισαν όλοι να μιλούν, κυρίως για το κυρίαρχο θέμα των τελευταίων εβδομάδων, που είναι η σύγκρουση με το Ιράν και οι σχετικές εξελίξεις στο ενεργειακό και οικονομικό πεδίο.

Άλλωστε, η Πρωτοβουλία και η ετήσια Σύνοδος αφορούν την ενεργειακή αυτονομία της Ανατολικής Ευρώπης, κλειδί για την οποία είναι η Ελλάδα με την Αλεξανδρούπολη και τις σχετικές πρωτοβουλίες (καλώδιο, αέριο κλπ) με το Ισραήλ, την Κύπρο, την Αίγυπτο. Η Τουρκία παρακολουθεί την όλη εξέλιξη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνοδεύεται από τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη και βεβαίως από τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος παρουσιάζει αμείωτη κινητικότητα στο ζήτημα του Κάθετου Διαδρόμου, αλλά και στο θέμα των αδειών εξορύξεων.

***

Η ομάδα Χαλανδρίου

Μέσα από τη γνωστή ομάδα βουλευτών που «συνεδριάζει» στο γνωστό Lolitas του Χαλανδρίου, προέρχονται οι πέντε βουλευτές που υπέγραψαν την επιστολή για το επιτελικό κράτος και τα κέντρα διακυβέρνησης στα «ΝΕΑ». Ως γνωστόν, η «ομάδα των 26» είναι μία συνεστίαση που διοργανώνει ο βουλευτής Χίου και πρώην υπουργός Νότης Μηταράκης, ανά διαστήματα και εκεί συζητούν όλες τις εξελίξεις στην εσωτερική πολιτική σκηνή, αλλά και τις διεθνείς.

Μαθαίνω οτι η ομάδα αυτή σχεδιάζεται να συναντηθεί ξανά, στον ίδιο πάντα χώρο, αλλά αυτή την φορά το μενού περιλαμβάνει κυρίως τις εσωτερικές αναταράξεις στη ΝΔ, που δείχνουν να παίρνουν μεγάλες διαστάσεις.

Α, και κάτι ακόμα: Οι 26 μάλλον έγιναν 27, καθώς πρόσκληση έλαβε εσχάτως και ο πρώην υπουργός Κλιματικής Κρίσης Γιάνννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος ενεπλάκη στην δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σκοπός των «26» ή των «27» , θα δείξει, είναι να ανταλλάξουν απόψεις πριν την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδα της ΝΔ, στις 7 Μαΐου. Εάν βέβαια είναι αυτό εφικτό, αφού οι βουλευτές του «prive» του συγκεκριμένου εστιατορίου προέρχονται από διάφορες περιοχές και ο συντονισμός με τα προγράμματά τους δεν είναι πάντα εύκολος.

***

Προκόπης και Δένδιας στην πρώτη σειρά για το Σύνταγμα

Με τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο και τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, να μοιράζονται τα ίδια θρανία και να ανταλλάσσουν μερικά χαμηλόφωνα σχόλια, η παρουσίαση του βιβλίου του Σπύρου Βλαχόπουλου, «Πώς χτίζεται μια δημοκρατία. Το Σύνταγμά μας με απλά λόγια», απέκτησε το δικό της ξεχωριστό πολιτικό χρώμα.

Το Public Café Συντάγματος αποδείχθηκε μικρό για να χωρέσει το πλήθος κόσμου, που έσπευσε στην εκδήλωση των Εκδόσεων Πατάκη, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του διευθυντή της εφημερίδας Το Βήμα, Περικλή Δημητρολόπουλου. Καθηγητές της Νομικής Αθηνών, δικαστές, έμπειροι δικηγόροι, αλλά και προσωπικότητες, όπως η Μιλένα Αποστολάκη, ο Γιώργος Κατρούγκαλος και ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Κωνσταντίνος Μενουδάκος, έδωσαν τον τόνο μιας συνάντησης που έμοιαζε με άτυπο θεσμικό συνέδριο, πάντα υπό το «άγρυπνο» γλωσσικό μάτι του Γιώργου Μπαμπινιώτη.