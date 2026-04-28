Σε εκτεταμένη αστυνομική κινητοποίηση προχώρησαν οι Αρχές μετά από τις δύο ένοπλες επιθέσεις του 89χρονου σε δημόσιες υπηρεσίες στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ατόμων.

Ο ηλικιωμένος άνδρας, κυκλοφορούσε επί ώρες στην Αθήνα με μία γεμάτη καραμπίνα. Μπήκε σε δημόσια υπηρεσία και πυροβόλησε εν ψυχρώ έναν υπάλληλο, ενώ χωρίς να τον σταματήσει κανείς έφτασε μέχρι το Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, άνοιξε πυρ στο εσωτερικό και τραυμάτισε τέσσερα ακόμη άτομα. Τελικά, εντοπίστηκε σχεδόν επτά ώρες μετά στην Πάτρα, με ένα 38αρι περίστροφο γεμάτο σφαίρες.

Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα

Ο 89χρονος έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του νωρίς το πρωί, καθώς εμφανίστηκε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό λίγο μετά τις 10. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, φορούσε ένα σκουρόχρωμο παλτό, τραγιάσκα και κρατούσε μία τσάντα, στην οποία είχε κρύψει την καραμπίνα.

Αφού ανέβηκε στον 4ο όροφο άνοιξε πυρ, με τα σκάγια να βρίσκουν έναν υπάλληλο στη φτέρνα του ποδιού.

«Είμαι σοκαρισμένος από αυτό που συνέβη, ήρθα στη δουλειά μου και βρέθηκα πυροβολημένος στο πόδι. Ευτυχώς βρίσκομαι εκτός κινδύνου όπως με ενημέρωσαν οι γιατροί», λέει το θύμα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο δράστης είχε φύγει, ενώ στη συνέχεια έκαναν τουρνικέ στον τραυματία, έως ότου προσέλθει το ΕΚΑΒ.

Όταν ο 89χρονος έφτασε στο Πρωτοδικείο, χωρίς να τον έχει ενοχλήσει κανείς, μπήκε στο εσωτερικό, περπάτησε στο διάδρομο και άνοιξε ξανά πυρ. Πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις γυναίκες.

Μαζί με την καραμπίνα άφησε μαζί τρεις φακέλους με επιστολές. «Εδώ θα βρείτε τις απαντήσεις», είπε στους τρομαγμένους υπαλλήλους και έφυγε, προκαλώντας απόλυτο πανικό.

Οι αστυνομικές Αρχές πιάνονται για δεύτερη φορά στον ύπνο. Δυνάμεις διασπείρονται σε δρόμους, μέσα μεταφοράς και ΚΤΕΛ, αναζητώντας τον… φαντομά 89χρονο.

Η διαδρομή που ακολούθησε

«Έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, έχει νοσηλεύτει και χρήζει βοήθειας»

Ως άτομο που «έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και έχει νοσηλευτεί» περιγράφει τον 89χρονο ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος ειδοποιήθηκε να αναλάβει την υπεράσπισή του μετά το διπλό ένοπλο επεισόδιο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως.

​Σε δηλώσεις του έξω από τη ΓΑΔΑ το βράδυ της Τρίτης, ο κ. Νουλέζας ανέφερε πως αναμένει τη μεταφορά του κατηγορουμένου από την Πάτρα, όπου και συνελήφθη, προκειμένου να λάβει την επίσημη εντολή εκπροσώπησης και να μελετήσει τη δικογραφία.

​«Ακραία εγκληματική συμπεριφορά»

​Ο γνωστός ποινικολόγος εξέφρασε την οδύνη του για τους πέντε τραυματίες, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Θέλω να δω τι οδήγησε και όπλισε το χέρι αυτού του ανθρώπου να προβεί σε αυτή την ακραία, θα έλεγα, εγκληματική ενέργεια και συμπεριφορά, που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ανθρώπων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

​Αναφερόμενος στην κατάσταση του ηλικιωμένου, ο κ. Νουλέζας επέμεινε στην ανάγκη ψυχιατρικής εκτίμησης: «Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, έχει νοσηλευτεί και ο άνθρωπος ενδεχομένως χρήζει βοήθειας».

​Σχετικά με το κατηγορητήριο, ο κ. Νουλέζας εκτίμησε πως ο 89χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

​«Ο Εισαγγελέας που θα επιληφθεί της υποθέσεως θα ασκήσει ποινική δίωξη και θα δούμε αν θα παραπεμφθεί για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και αν θα διαταχθεί ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό κατάστημα», εξήγησε ο κ. Νουλέζας.

Κατέληξε δε αναφέροντας πως η παρουσία του στην υπόθεση έχει και «ανθρωπιστικό χαρακτήρα», δεδομένης της ηλικίας και της βεβαρημένης υγείας του δράστη.

Είχε οργανώσει το σχέδιό του

Ο 89χρονος, που φέρεται να είχε αντιδικία με τον ΕΦΚΑ επειδή δεν του έβγαζαν τη σύνταξή του, είχε οργανώσει το σχέδιό του.

Στο βίντεο ντοκουμέντο από την προηγούμενη ημέρα, φαίνεται σε μίνι μάρκετ των Πατησίων, όπου διέμενε σε συγγενικά του πρόσωπα, να καλεί σε ράδιο ταξί, προκειμένου να κλείσει ραντεβού για σήμερα με κατεύθυνση τον Κεραμεικό.

Στην όπου γύρω στις 4:30 το απόγευμα συνελήφθη σε ξενοδοχείο, με ένα γεμάτο περίστροφο. Ήταν η μοναδική φορά που οι αστυνομικοί τον πρόλαβαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 89χρονος είχε σκοπό να ταξιδέψει στην Ιταλία και μάλιστα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο.

Είχε εισιτήριο για Ανκόνα

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί που συνέλαβαν τον 89χρονο, είχε φτάσει στην Πάτρα, καθώς από εκεί θα γινόταν η προσπάθεια διαφυγής στο εξωτερικό.

Για το λόγο αυτό είχε κλήσει ήδη εισιτήριο για το πλοίο που θα αναχωρούσε το απόγευμα της Τετάρτης με προορισμό την Ανκόνα της Ιταλίας.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι δεν θα μπορούσε να πετύχει το σκοπό του, καθώς η επιβίβαση στο πλοίο είναι ελεγχόμενη από το Λιμενικό Σώμα και ότι θα είχε γίνει αντιληπτός.

Ένα ακόμα ερώτημα που διατύπωσαν οι αστυνομικοί είναι ποιος θα ήταν ο τελικός προορισμός του 89χρονου, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι σχεδίαζε να πάει στη Γερμανία, ενώ στις σημειώσεις που είχαν βρει στη βαλίτσα του γινόταν αναφορά στο Στρασβούργο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Χρυσοχοΐδης για 89χρονο

Για «κενό ασφαλείας» στο δικαστήριο έκανε λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισημαίνοντας την έλλειψη ελέγχων στην είσοδο, ενώ τόνισε ότι η ευθύνη βαραίνει όσους δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

«Βεβαίως υπήρξε κενό ασφαλείας στο δικαστήριο με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα x-ray και προσωπικό το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει καμία ευθύνη της αστυνομίας. Αν κάπου η αστυνομία δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Αυτό που αναζητώ όλη μέρα είναι να γινόταν κατά το δυνατόν γρηγορότερα έτσι ώστε να πάψει ο κίνδυνος», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το ποιοι ευθύνονται για ό,τι έγινε αρκέστηκε να πει:«Αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο».

«Δεν είναι καμία μεταφορά ευθύνης σε κανένα. Ο καθένας στα θέματα ασφαλείας πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά του. Σωστά τη δουλειά του γιατί μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή. Από εκεί και πέρα όμως επειδή διαβάζω και κάποιες ανακοινώσεις κομμάτων κλπ. Προσοχή. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια θέματα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις τις οποίες πρέπει να διαχειριζόμαστε με ασφάλεια. Αλλά δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δήθεν κενά ασφαλείας», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.