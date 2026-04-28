Σε κινητήριος δύναμη των εσόδων από μη τοκοφόρες εργασίες εξελίσσεται ο τομέας της διαχείρισης περιουσίας για τις τράπεζες, μετά το γύρισμά της από το 2022 σε ισχυρούς ρυθμούς μεγέθυνσης.

Πρόκειται για ένα κλάδο με σημαντική υστέρηση έναντι του μέσου ευρωπαϊκού όρου, μιας και το συνολικό ενεργητικό του επί σειρά ετών βρισκόταν σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά ως προς το ΑΕΠ.

Από το 2023 ωστόσο η ανάπτυξη των πωλήσεων προϊόντων asset management ήταν εντυπωσιακή, με τις καθαρές εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια να φτάνουν σε μία 3ετία τα 14,5 δισ. ευρώ.

Αυτές οι νέες τοποθετήσεις σε συνδυασμό με την άνοδο των αξιών τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, έχει φέρει το συνολικό ενεργητικό τους σε ιστορικά υψηλά, στην περιοχή των 31 δισ. ευρώ.

Μετακίνηση καταθέσεων

Όπως επισημαίνουν πηγές από τον κλάδο, η πορεία αυτή δε θα ήταν δυνατή δίχως την εμφάνιση των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας target maturity.

«Η άνοδος των επιτοκίων από το καλοκαίρι του 2022 μας έδωσε τη δυνατότητα να λανσάρουμε προγράμματα που υπόσχονται συγκεκριμένα επίπεδα αποδόσεων, σημαντικά πιο υψηλά έναντι αυτών που προσφέρουν οι προθεσμιακές καταθέσεις», σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι.

Έτσι, εξηγούν, «είδαμε μία σημαντική μετακίνηση καταθέσεων στα συγκεκριμένα προϊόντα, εισάγοντας αρκετούς Έλληνες αποταμιευτές στον κόσμο της επαγγελματικής διαχείρισης».

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αρχές του 2023 μέχρι σήμερα οι καθαρές εισροές σε πάσης φύσεως ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια έχουν διαμορφωθεί σε 11,5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του συνόλου.

Οι προοπτικές

Παρά την εντυπωσιακή άνοδο της αγοράς, οι τράπεζες που ελέγχουν συστημικά μερίδια και διεκδικούν την περαιτέρω ενίσχυσής τους τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης, όσο και μέσω εξαγορών, με πιο πρόσφατη περίπτωση την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ Alpha Bank και Alpha Trust, θεωρούν ότι ακόμη δεν έχει πιάσει οροφή.

Μπορεί οι ρυθμοί ανάπτυξης να επιβραδυνθούν από εδώ και στο εξής, ωστόσο εκτιμάται ότι σε βάθος 5ετίας η αύξηση των εσόδων τους από τον τομέα θα μπορούσε να φτάσει το 50%, με την ενίσχυση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 30%.

Επιπλέον, οι τραπεζικές διοικήσεις αναμένουν την ολοένα και μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια, για την προσφορά εξατομικευμένων λύσεων και χαρτοφυλακίων σε αποταμιευτές τόσο με μικρά, όσο και με μεγάλα πορτοφόλια.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, θεωρούν πως το σημαντικότερο ρόλο προς την κατεύθυνση περαιτέρω μεγέθυνσης του κλάδου, θα παίξει το χτίσιμο αποταμιευτικής κουλτούρας στην ελληνική αγορά.

«Ολοένα και περισσότεροι πελάτες μας καταλαβαίνουν πως η σωστή, με βάση το προφίλ του καθενός, κατανομή των ρευστών διαθεσίμων τους προϋποθέτει όχι μόνο εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά και συνεχή παρακολούθηση των αγορών», τονίζουν σχετικά τραπεζικές πηγές.

Οι προτιμήσεις

Αυτή η μεταστροφή διαφαίνεται στις προτιμήσεις τους τον τελευταίο χρόνο, καθώς το μερίδιο των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων έχει υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με τη διετία 2023 – 2024.

Τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών είναι ενδεικτικά.

Σύμφωνα με αυτά, από τα 1,1 δισ. ευρώ καθαρών εισροών που έχουν σημειωθεί από τις αρχές του 2026, μόλις το 34% αφορά προϊόντα που επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους σε ομόλογα.

Το αντίστοιχο περυσινό διάστημα το ποσοστό αυτό ξεπερνούσε το 80%.

Από την άλλη, έχουν ανέβει σημαντικά τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, με καθαρές εισροές 254 εκατ. ευρώ και μερίδιο 23% έναντι 77 εκατ. ευρώ και 4% αντίστοιχα την ίδια περίοδο του 2025.

Ανοδικά κινούνται επίσης τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια, με μερίδιο 20% έναντι 6% και τα σύνθετα με μερίδιο 21% έναντι 7%.

Εξάλλου, λόγω των συνθηκών αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, παρατηρείται αυξημένο παρκάρισμα χρημάτων σε αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθέσιμων, με τις καθαρές εισροές στην κατηγορία να φτάνουν τα 36 εκατ. ευρώ, 10 φορές περισσότερα περίπου σε σύγκριση με πέρυσι.

Πηγή ΟΤ