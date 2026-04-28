Η αναμονή τελείωσε για τους εκατομμύρια θαυμαστές του «πιστεύω». Η Apple TV αποκάλυψε επίσημα την ημερομηνία της μεγάλης πρεμιέρας για την πολυαναμενόμενη τέταρτη σεζόν του «Ted Lasso», της σειράς που σάρωσε τα βραβεία Emmy και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο.

Ο τέταρτος κύκλος θα κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο του την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, με την προβολή του πρώτου επεισοδίου, ενώ νέα επεισόδια θα κυκλοφορούν κάθε Τετάρτη έως τις 7 Οκτωβρίου.

Μια νέα αποστολή: Από την Premier League στη Β’ κατηγορία γυναικών

Στη νέα σεζόν, ο Ted επιστρέφει στο Ρίτσμοντ για να αναλάβει τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του: την προπόνηση μιας γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της δεύτερης κατηγορίας. Η ιστορία θα επικεντρωθεί στην τόλμη και την υπέρβαση, με τον Ted και την ομάδα του να μαθαίνουν να «βουτούν στα βαθιά», παίρνοντας ρίσκα που ποτέ δεν φαντάζονταν.

Το πρώτο τρέιλερ δίνει ήδη μια γεύση από τη νέα αυτή καθημερινότητα, δείχνοντας τον Lasso να προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των παικτριών του, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τα ειρωνικά σχόλια για τη νέα του θέση.

Ποιοι επιστρέφουν – Τα νέα πρόσωπα στο καστ

Ο βραβευμένος με Emmy, Τζέισον Σουντέικις, δεν επιστρέφει μόνο στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά διατηρεί και τα καθήκοντα του εκτελεστικού παραγωγού. Μαζί του επιστρέφουν οι αγαπημένοι του κοινού:

Χάνα Γουάντινγχαμ (Rebecca)

Τζούνο Τεμπλ (Keeley)

Μπρετ Γκόλντσταϊν (Roy Kent)

Μπρένταν Χαντ (Coach Beard)

Τζέρεμι Σουίφτ (Higgins)

Η σειρά ανανεώνεται ωστόσο με σημαντικές προσθήκες, καθώς στο καστ εντάσσονται οι Τάνια Ρέινολντς, Τζουντ Μακ, Φέι Μάρσεϊ, Ρεξ Χέις, Άισλινγκ Σάρκι, Άμπι Χερν και Γκραντ Φίλι.

Μια σειρά που έγραψε ιστορία στην Apple TV

Από την πρώτη της εμφάνιση, η σειρά «Ted Lasso» κατέρριψε κάθε ρεκόρ, κερδίζοντας κοινό και κριτικούς. Η πρώτη σεζόν έγινε η κωμική σειρά με τις περισσότερες υποψηφιότητες για Emmy στην ιστορία, ενώ κατάφερε το σπάνιο επίτευγμα να κερδίσει το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς για δύο συνεχόμενες χρονιές.

Στην παραγωγή του νέου κύκλου προστίθεται και ο Jack Burditt, ενώ το σενάριο και η εκτέλεση παραμένουν στα χέρια της έμπειρης ομάδας των Σουντέικις, Μπιλ Λόρενς και Μπρένταν Χαντ. Οι τρεις πρώτες σεζόν είναι ήδη διαθέσιμες για streaming στην πλατφόρμα της Apple TV.