Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών μελετούν πώς θα αντιδρούσε το Ιράν εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωνε μονομερώς τη νίκη στον πόλεμο διάρκειας δύο μηνών που έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα και έχει εξελιχθεί σε πολιτικό βάρος για τον Λευκό Οίκο, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και ένα πρόσωπο που γνωρίζει το ζήτημα.

Η κοινότητα πληροφοριών εξετάζει το ερώτημα αυτό μαζί με άλλα, κατόπιν αιτήματος ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης. Στόχος είναι να κατανοηθούν οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης απόφασης του Τραμπ να αποσυρθεί από μια σύγκρουση που, σύμφωνα με ορισμένους αξιωματούχους και συμβούλους, θα μπορούσε να συμβάλει σε βαριές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές αργότερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με τις πηγές.

Η ανάλυση της κατάστασης δεν έχει ολοκληρωθεί

Παρότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση — και ο Τραμπ θα μπορούσε εύκολα να κλιμακώσει εκ νέου τις στρατιωτικές επιχειρήσεις — μια γρήγορη αποκλιμάκωση θα μπορούσε να μειώσει την πολιτική πίεση προς τον πρόεδρο, ακόμη κι αν άφηνε πίσω της ένα ενθαρρυμένο Ιράν, το οποίο θα μπορούσε τελικά να ανασυγκροτήσει τα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα και να απειλήσει συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι πηγές μίλησαν sto Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας προκειμένου να συζητήσουν ευαίσθητα ζητήματα πληροφοριών.

Δεν είναι σαφές πότε η κοινότητα πληροφοριών θα ολοκληρώσει την ανάλυσή της, ωστόσο στο παρελθόν έχει ήδη εξετάσει την πιθανή αντίδραση της ιρανικής ηγεσίας σε μια αμερικανική ανακοίνωση νίκης.

Τις ημέρες που ακολούθησαν την αρχική εκστρατεία βομβαρδισμών τον Φεβρουάριο, οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτίμησαν ότι εάν ο Τραμπ ανακοίνωνε νίκη και οι ΗΠΑ μείωναν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, το Ιράν πιθανότατα θα το εξέλαμβανε ως δική του νίκη, δήλωσε μία από τις πηγές.

Εάν αντίθετα ο Τραμπ δήλωνε ότι οι ΗΠΑ κέρδισαν αλλά διατηρούσαν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, το Ιράν πιθανότατα θα το ερμήνευε ως διαπραγματευτική τακτική, αλλά όχι απαραίτητα ως κίνηση που θα οδηγούσε στο τέλος του πολέμου, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άνα Κέλι, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να βρίσκονται σε επαφή με τους Ιρανούς στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων και ότι δεν θα «βιαστούν να καταλήξουν σε μια κακή συμφωνία».

«Ο πρόεδρος θα συνάψει συμφωνία μόνο εάν αυτή θέτει πρώτα την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε.

Κατρακυλούν τα ποσοστά του Τραμπ

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος είναι συντριπτικά αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς. Μόλις το 26% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία άξιζε το κόστος της, ενώ μόνο το 25% απάντησε ότι έχει καταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες πιο ασφαλείς.

Τρία πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις στον Λευκό Οίκο τις τελευταίες ημέρες περιέγραψαν τον Τραμπ ως ιδιαίτερα συνειδητοποιημένο σχετικά με το πολιτικό κόστος που πληρώνει ο ίδιος και το κόμμα του.

Είκοσι ημέρες αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός, μια σειρά διπλωματικών πρωτοβουλιών δεν έχει καταφέρει να ανοίξει πλήρως τα -οικονομικά ζωτικής σημασίας- Στενά του Ορμούζ, τα οποία η Τεχεράνη έκλεισε επιτιθέμενη σε πλοία και τοποθετώντας νάρκες στη στενή θαλάσσια οδό.

Η διακοπή της ναυσιπλοΐας που μεταφέρει περίπου το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου έχει αυξήσει το κόστος της ενέργειας παγκοσμίως καθώς και τις τιμές της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ικανότητα του Ιράν να διαταράσσει το εμπόριο του δίνει ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα απέναντι στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Οι διαπραγματεύσεις και οι επιλογές του Τραμπ

Μια απόφαση για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή, σε συνδυασμό με την αμοιβαία άρση του αποκλεισμού, θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε πτώση των τιμών της βενζίνης.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές φαίνεται να βρίσκονται μακριά από οποιαδήποτε συμφωνία.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ ακύρωσε ταξίδι του ειδικού απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ για συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους στο Πακιστάν, λέγοντας στους δημοσιογράφους το Σάββατο ότι αυτό θα «έπαιρνε πολύ χρόνο» και ότι αν το Ιράν ήθελε να μιλήσει «το μόνο που είχε να κάνει ήταν να τηλεφωνήσει».

Διάφορες στρατιωτικές επιλογές παραμένουν επισήμως στο τραπέζι, μεταξύ των οποίων και η επανέναρξη αεροπορικών επιδρομών κατά στρατιωτικών και πολιτικών ηγετών του Ιράν, σύμφωνα με άλλο πρόσωπο που γνωρίζει τις διεργασίες στην κυβέρνηση.

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους και ένα ακόμη πρόσωπο που είναι ενήμερο για τις συζητήσεις δήλωσαν, ωστόσο, ότι οι πιο φιλόδοξες από αυτές τις επιλογές — όπως μια χερσαία εισβολή στο ιρανικό έδαφος — φαίνεται πλέον λιγότερο πιθανές απ’ ό,τι πριν από μερικές εβδομάδες.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε «τεράστια» την εσωτερική πίεση που δέχεται ο πρόεδρος για να τερματίσει τον πόλεμο.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το Ιράν έχει εκμεταλλευτεί τη συνεχιζόμενη κατάπαυση του πυρός για να ανασύρει εκτοξευτές, πυρομαχικά, drones και άλλο στρατιωτικό υλικό που είχε θαφτεί από τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης.

Ως αποτέλεσμα, το τακτικό κόστος της επανέναρξης ενός πολέμου πλήρους κλίμακας είναι αναμφισβήτητα υψηλότερο τώρα απ’ ό,τι ήταν τις πρώτες ημέρες της εκεχειρίας, η οποία ξεκίνησε στις 8 Απριλίου.