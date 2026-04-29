Αποφασισμένος να σταματήσει το αυξανόμενο κύμα διαμαρτυρίας που προέρχεται από τους βουλευτές του εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες μόλις ώρες μετά την επιστολή των βουλευτών για το επιτελικό κράτος.

Σε κατευναστικούς τόνους ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε σε ήπιους τόνους με εμφανή πρόθεση να σβήσει την φωτιά και να εξηγήσει ότι στην πραγματικότητα οι βουλευτές είναι αναγκαίο γρανάζι στην άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας. Παράλληλα, κάλυψε απόλυτα, για μία ακόμη φορά τον υπουργό Επικρατείας και στενό συνεργάτη του Άκη Σκέρτσο ο οποίος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της κριτικής μίας μεγάλης ομάδας βουλευτών, μετά και την ανάρτησή του για το «πελατειακό κράτος».

Η «φωτιά» από ΟΠΕΚΕΠΕ και ασυμβίβαστο δεν σβήνει

Η φωτιά που άναψε με τον χειρισμό της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κυρίως οι συμπληρωματικές προτάσεις για το ασυμβίβαστο της ιδιότητας υπουργού – βουλευτή δεν λέει να κοπάσει λίγες μέρες πριν την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του Συνεδρίου του κόμματος που θα διαξαχθεί σε λιγότερο από έναν μήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο όπου στο πάνελ των ομιλητών βρισκόταν και ο Ακης Σκέρτσος, τόνισε οτι “ όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι στη ΝΔ είμαστε μια ομάδα, ένα ανοιχτό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό κόμμα – τα συζητούμε ανοιχτά, είμαστε μία οικογένεια και για αυτό προχωράμε τελικά μπροστά».

Ο ίδιος, επιχειρώντας να εξηγήσει στους βουλευτές της ΝΔ οτι το επιτελικό κράτος δεν αντικατοπτρίζεται σε κάποια πρόσωπα που το διαχειρίζονται αλλά είναι ένας τρόπος διακυβέρνησης που φέρνει τα αποτελέσματα που κι εκείνοι υπερασπίζονται πρόσθεσε: “ επιτελικό κράτος σημαίνει αυτή τη σύνθετη άσκηση του να κυβερνάς μια χώρα να την κάνουμε πιο απλή , δεν παρεμβαίνει κανείς για να καπελώσει κανέναν. Είναι ένας τρόπος διαχείρισης και διοίκησης, δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει ένα ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης με δημόσιους υπαλλήλους που να υλοποιούν εξαιρετικά σύνθετα έργα όπως το ταμείο ανάκαμψης “.

Την δική του ερμηνεία σε επίσης χαμηλούς τόνους έδωσε και ο ίδιος ο Άκης Σκέρτσος ο οποίος απαντώντας στην βουλευτική επιστολή στα ‘ΝΕΑ” τόνισε οτι “αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα. Δεν είμαστε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι. Να ενωθούμε και να κινηθούμε με ενότητα. Ο εχθρός δεν είναι μέσα, είναι έξω” ενώ και εκείνος εξήγησε οτι επιτελικό κράτος είναι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρεί η κυβέρνηση να είναι συνεπής απέναντι στους πολίτες.

Αντιδράσεις για προτεραιότητες και κυβερνητικό σχεδιασμό

Aπό την πλευρά τους οι βουλευτές που υψώνουν τους τόνους της κριτικής προς την κυβέρνηση διαμηνούν οτι το πρόβλημα στο οποίο εστιάζουν δεν είναι το τεχνικό ζήτημα της άσκησης διακυβέρνησης. Αυτό, όπως λένε το κατανοούν απολύτως και σαφώς αντιλαμβάνονται οτι θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο κυβερνητικού σχεδιασμού και συντονισμού ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα και συντονισμός. Εκείνο στο οποίο εστιάζουν είναι η αποτελεσματικότητα θεμάτων που κατά την γνώμη τους θα έπρεπε να τίθενται σε προτεραιότητα και φυσικά η αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων όπως για παράδειγμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οπως εξηγούν πολλοί από τους βουλευτές το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν σε γνώση όλων, και του ίδιου του κ. Σκέρτσου και δεν αναλήφθηκαν εγκαίρως πρωτοβουλίες για να μην φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα. Επίσης καταλογίζουν στην κυβέρνηση οτι δεν λαμβάνει υπ όψιν τις δικές τους παρατηρήσεις για τον σχεδιασμό προτεραιοτήτων όπως τις λαμβάνουν από τους πολίτες, οι οποίοι και τους εκλέγουν, δημιουργώντας έτσι την αίσθηση ενός “κλειστού κλαμπ” στελεχών οι οποίοι νομίζουν οτι αυτό που οι ίδιοι πιστεύουν είναι και το σωστό για την κυβέρνηση.

Παράδειγμα που φέρνουν συχνά τελευταία στις συζητήσεις τους είναι το αν είναι επιτελικός σχεδιασμός και πρωταρχική υπηρεσία στους πολίτες να έρθει ως πρώτο νομοσχέδιο της δεύτερης κυβέρνησης της ΝΔ ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια ενώ υπήρχαν τόσα άλλα προβλήματα να μπουν σε προτεραιότητα.

Οπως επίσης οι βουλευτές από την περιφέρεια κάνουν λόγο είτε για έλλειψη σχεδιασμού είτε για άστοχες αποσπασματικές πολιτικές για τον πρωτογενή τομέα ο οποίος σήμερα ταλανίζεται.

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο

Σήμερα συνεδριάζει και το υπουργικό συμβούλιο, το πρώτο μετά την μεγάλη εσωτερική κρίση της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός θα στείλει μηνύματά προς πάσα κατεύθυνση συμπεριλαμβανομένων και των υπουργών του οι οποίοι δέχονται και κριτική για προσωπικές στρατηγικές και σε κάποιες περιπτώσεις και κλειστά γραφεία. Με τον τρόπο αυτό ο πρωθυπουργός επιθυμεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και κοινοβουλευτικής ομάδας.

Τα θέματα του υπουργικού συμβουλίου είναι:

Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη της Εθνικής Στρατηγικής για τον Περιφερειακό και Τοπικό Σχεδιασμό,

Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα των νομοθετικών πρωτοβουλιών Υπουργείου Δικαιοσύνης: α) Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και Ψηφιακών Υποδομών, β) Μέτρα για την προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε ενέργειες συμμετοχής του κοινού από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1069.

Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας,

Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί χαρακτηρισμού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 ως υπόθεσης ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας και περί εφαρμογής του άρθρου 11 του ν. 5293/2026 περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και περί παραίτησης από ασκηθέντα ένδικα μέσα,

Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με την εξέλιξη της οπτικοακουστικής δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα

Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την έγκριση της απολογιστικής έκθεσης των πεπραγμένων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το έτος 2025.

Στις 7 Μαϊου θα πραγματοποιηθεί και η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και εκεί θα φανεί εάν η προσπάθεια κατευνασμού των βουλευτών αποδίδει ή το ρήγμα θα συνεχίσει να υφίσταται στην πορεία προς το Συνέδριο.