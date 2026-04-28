Σε κλοιό κινητοποιήσεων θα βρίσκεται η χώρα την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, καθώς οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς συμμετέχουν στις απεργιακές εκδηλώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι μετακινήσεις θα διεξάγονται μετ’ εμποδίων, ενώ οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ.

Τι θα ισχύσει με Μετρό, Ηλεκτρικό και Λεωφορεία

Η μετακίνηση στην Αθήνα θα είναι δύσκολη, καθώς τα περισσότερα μέσα σταθερής τροχιάς και τα οδικά μέσα θα λειτουργήσουν μόνο για ορισμένες ώρες.

Μετρό: Θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 23:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ): Οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία, οπότε ο Ηλεκτρικός δε θα λειτουργήσει καθόλου.

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα κινηθούν μόνο μεταξύ 09:00 και 21:00. Οι στάσεις εργασίας θα ισχύουν από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 09:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τα μεσάνυχτα.

Περιαστικές Γραμμές: Τα δρομολόγια της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

«Χειρόφρενο» σε Σιδηρόδρομο και Προαστιακό

Πλήρης ακινητοποίηση προβλέπεται για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Λόγω της συμμετοχής στην απεργία της ΓΣΕΕ, την Παρασκευή 1η Μαΐου δε θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού.

Προσοχή: Η Hellenic Train ενημέρωσε ότι ήδη από το βράδυ της Πέμπτης 30 Απριλίου, ορισμένα δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία:

2534 (Αθήνα-Χαλκίδα, 22:28): Στο τμήμα Αφίδνες – Χαλκίδα.

2539 (00:00): Στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη.

1239 (23:32): Στο τμήμα Αεροδρόμιο – Ταύρος.

2302 & 2304: Στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει κηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Η κινητοποίηση ξεκινά στις 00:01 της Παρασκευής και λήγει τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας.

Η ΠΝΟ διεκδικεί την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μέτρα για την ακρίβεια και την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης. Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι προς τα νησιά, καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για αλλαγές εισιτηρίων, καθώς αναμένεται μεγάλη συμφόρηση στα λιμάνια την παραμονή της απεργίας.

Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ δηλώνουν ότι διεκδικούν: