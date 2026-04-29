Επιτυχημένη, δύσκολη, αλλά και… κοστοβόρα, από άποψη χρόνου – οφέλους, χαρακτηρίζουν στο υπουργείο Εξωτερικών την επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη της Λιβύης. Μακρές οι συναντήσεις, σχετικά καλά τα αποτελέσματα, με ένα μόνο απρόοπτο, κάτι σπάνιο για ταξίδι στη βορειοαφρικανική χώρα. Δε χρειάζεται να σας θυμίσω το σκηνικό με τον Νίκο Δένδια, ο οποίος ως υπουργός Εξωτερικών προσγειώθηκε κι έφυγε επειδή είχε στηθεί ολόκληρο… ταρατατζούμ υποδοχής, ούτε τον Θάνο Πλεύρη, που μαζί με τους ευρωπαίους συναδέλφους δεν έγιναν τελικά δεκτοί από τον στρατάρχη Χαφτάρ.

Επανερχόμενος στα προχθεσινά του Γεραπετρίτη, είχε ανακοινωθεί ότι θα υπάρξει συνάντηση με τον υπουργό Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Λιβύης, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, διότι ο υπουργός… έφυγε ξαφνικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως εδώ όλα καλά, το μόνο πρόβλημα είναι ότι η αντιπροσωπεία του υπουργού ενημερώθηκε για την αλλαγή, κατά τη διάρκεια των διευρυμένων επαφών με τον ομόλογό του και τις αντιπροσωπείες τους. Μικρό το κακό θα μου πείτε, ειδικά από τη στιγμή που η Αθήνα είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που πράγματι συνομιλεί και με τις δύο πλευρές στη Λιβύη.