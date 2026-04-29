Για σχεδόν επτά ολόκληρες ώρες, ο 89χρονος άνδρας με γεμάτη καραμπίνα και ένα περίστροφο κατάφερε να κινηθεί ανενόχλητος στην «καρδιά» της Αθήνας, να εισβάλει σε δύο δημόσια κτίρια που θεωρητικά φυλάσσονται διαρκώς, να πυροβολήσει πέντε ανθρώπους και να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια των αρχών.

Το σοκαριστικό περιστατικό δεν ανέδειξε μόνο αδυναμίες στον κρατικό μηχανισμό, αποκάλυψε, με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο τα τεράστια κενά ασφαλείας που εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη και σε κτίρια, όπου καθημερινά κινούνται εκατοντάδες πολίτες, δημόσιοι υπάλληλοι, δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί.

Ανενόχλητος έκανε δύο επιθέσεις μέσα στην πόλη

Ο ηλικιωμένος άνδρας, έχοντας κρυμμένη κάτω από την καμπαρντίνα του τη κοντόκανη καραμπίνα, μπήκε αρχικά στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό χωρίς να κινήσει υποψίες. Ανέβηκε μέχρι τον 4ο όροφο και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στο πόδι. Το πιο απίστευτο όμως ήταν αυτό που ακολούθησε, καθώς ο δράστης έφυγε ανενόχλητος από το κτίριο χωρίς κανείς να τον σταματήσει.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας και το γεγονός ότι ο δράστης είχε ήδη ταυτοποιηθεί, ο 89χρονος κατάφερε να πάρει ταξί και να φτάσει στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου και πάλι σκόρπισε τον τρόμο. Ανενόχλητος χωρίς να γίνει αντιληπτός, ο ηλικιωμένος εισέβαλε ένοπλος στους διαδρόμους του Πρωτοδικείου και άνοιξε ξανά πυρ, τραυματίζοντας τέσσερις γυναίκες δικαστικούς υπαλλήλους. Στους ορόφους ακούγονταν ουρλιαχτά, εργαζόμενοι και πολίτες έτρεχαν να καλυφτούν και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ο δράστης άφησε πίσω του την καραμπίνα και φακέλους με επιστολές και εξαφανίστηκε για δεύτερη φορά. Ξανά χωρίς κανείς να τον σταματήσει.

Παρά τη γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ, οι αστυνομικοί έχασαν ξανά τα ίχνη του, ενώ για ώρες επικρατούσε σύγχυση ακόμη και για το αν ο 89χρονος παρέμενε μέσα στο Πρωτοδικείο. Πάνοπλοι αστυνομικοί πραγματοποίησαν το μεσημέρι, νέα έφοδο στο κτίριο θεωρώντας ότι ίσως κρύβεται ακόμη εκεί, την ώρα που ο δράστης είχε ήδη εγκαταλείψει την Αθήνα.

Σοβαρά κενά ασφαλείας και ευθύνες

Το περιστατικό επαναφέρει με δραματικό τρόπο τις καταγγελίες εργαζομένων και δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι εδώ και χρόνια προειδοποιούν για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, στο Πρωτοδικείο δεν υπάρχει ούτε σύστημα ανίχνευσης μετάλλων στην είσοδο.

Τα κενά ασφαλείας παραδέχθηκε δημόσια και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας το πρωτοφανές περιστατικό. Μιλώντας στο Action 24, ο υπουργός ανέφερε πως «κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναζήτησης ευθυνών για τους ελέγχους και τις διαδικασίες ασφαλείας.

Τελικά, ο 89χρονος εντοπίστηκε σχεδόν επτά ώρες αργότερα στην Πάτρα, μέσα σε ξενοδοχείο, έχοντας στην κατοχή του ένα γεμάτο 38αρι περίστροφο με ξυσμένο σειριακό αριθμό.

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία και «πονοκέφαλο» στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, καθώς ο κρατικός μηχανισμός αποδείχθηκε αδύναμος να αποτρέψει, να εντοπίσει εγκαίρως και να περιορίσει έναν υπερήλικα, ο οποίος έκανε δύο ένοπλες επιθέσεις σε δημόσια κτίρια που υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία, σκορπώντας πανικό και τραυματίζοντας 5 υπαλλήλους.