Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Θεσσαλονίκη από το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην οδό Βασιλέως Γεωργίου, όταν ένα 5χρονο αγόρι, ενώ βρισκόταν μόνο του στο μπαλκόνι έκτου ορόφου, πετούσε αντικείμενα στον δρόμο. Η 25χρονη μητέρα του, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, έδωσε τις δικές της εξηγήσεις στις Αρχές, αποδίδοντας την απουσία της σε μια ατυχία της στιγμής και σε ένα ιατρικό ραντεβού.

Το «θρίλερ» στον 6ο όροφο και η έφοδος από την ταράτσα

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, όταν το παιδί άρχισε αρχικά να ρίχνει νερό με το λάστιχο και στη συνέχεια ό,τι αντικείμενο έβρισκε μπροστά του: από σκουπίδια και κουβάδες μέχρι πέτρες, ακόμη και μια ηλεκτρική σκούπα. Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν άμεση, με τους αστυνομικούς της Ομάδας Ζήτα να προχωρούν σε μια επικίνδυνη επιχείρηση, πηδώντας στο μπαλκόνι του διαμερίσματος από την ταράτσα της οικοδομής για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα του παιδιού.

Ο ισχυρισμός της μητέρας: «Είχα ειδοποιήσει νταντά»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη μητέρα, η οποία επέστρεψε στο σημείο, μόλις ειδοποιήθηκε από τις Αρχές, υποστήριξε πως σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να αφήσει το παιδί αβοήθητο. Όπως ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς, έπρεπε να μεταβεί επειγόντως σε γιατρό και για τον λόγο αυτό είχε επικοινωνήσει με μια γυναίκα, προκειμένου να αναλάβει τη φύλαξη του 5χρονου. Κατά τα λεγόμενά της, η νταντά δεν εμφανίστηκε ποτέ στο σπίτι, με αποτέλεσμα το παιδί να μείνει μόνο του, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει.

«Ήταν σοκαριστικό, πέταξε μέχρι και ηλεκτρική σκούπα»

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τις στιγμές αγωνίας που έζησαν, βλέποντας το παιδί να πετάει πράγματα στο κενό. «Φωνάζαμε ”σταμάτα”, μήπως και μας ακούσει κάποιος ενήλικας, αλλά δεν υπήρχε κανείς», ανέφερε μάρτυρας στην κάμερα, προσθέτοντας πως ο τρόμος ήταν μεγάλος, καθώς τα αντικείμενα που έπεφταν από τον 6ο όροφο θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό σε περαστικούς.

Η απόφαση του εισαγγελέα για την επιμέλεια

Μετά τη σύλληψη της μητέρας και την κίνηση της ποινικής διαδικασίας, με εντολή εισαγγελέα η προσωρινή φύλαξη του 5χρονου αγοριού ανατέθηκε σε άτομο του φιλικού περιβάλλοντος της οικογένειας. Η 25χρονη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί εκτέθηκε σε τέτοιο κίνδυνο.