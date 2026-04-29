Στις 20 Ιουλίου του 2023, ένας 46χρονος διανομέας που εργαζόταν σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, έχασε τη ζωή του. Τρεις ημέρες μετά, ένας άλλος άνδρας, μόλις 49 ετών, που εργαζόταν στον Δήμο Καλλιθέας, κατέληξε στην προσπάθειά του να ξεκλειδώσει το λουκέτο μιας παιδικής χαράς. Το ίδιο συνέβη, δύο χρόνια μετά και συγκεκριμένα στις 28 Ιουνίου 2025, με έναν άνδρα που εργαζόταν ως οικοδόμος στον Δήμο Ιλίου. Ήταν 65 ετών.

Μολονότι η κλιματική κρίση έχει οδηγήσει σε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, προκαλώντας εντονότερα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως είναι οι καύσωνες, εντούτοις τα μέτρα που λαμβάνονται στις ευρωπαϊκές χώρες για την προστασία των εργαζομένων, δεν είναι επαρκή.

Ελλάδα: 22 θάνατοι το ’25

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Ανδρέα Στοϊμενίδη, το 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την ευθύνη των εργοδοτών απέναντι στα άτομα που εργάζονται σε υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο – τόνισε – η έρευνα δείχνει ότι οι εργοδότες έχουν επιδείξει «απροθυμία να υιοθετήσουν προληπτικά μέτρα» και «άρνηση να αποδεχτούν την ένταξη ειδικών μέτρων για τη θερμική καταπόνηση» στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Αυτό – συμπέρανε ο κ. Στοϊμενίδης – συνέβαλε σε μια σειρά από θανάτους στην Ευρώπη που θα μπορούσαν να αποφευχθούν το περασμένο καλοκαίρι. Στην Ελλάδα με την έρευνα της ΟΣΕΤΕΕ έχουν καταγραφεί 22 θάνατοι που μπορούν να συνδεθούν με τη θερμική καταπόνηση.

«Ο αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων που πεθαίνουν επειδή αναγκάζονται να συνεχίσουν να εργάζονται σε ακραία ζέστη δημιουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την υποχρέωση να ενισχύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη απειλή της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (28 Απριλίου 2026).

Στοιχεία που παρουσίασε δείχνουν ότι από το 2000 καταγράφεται αύξηση 42% στους θανάτους που συμβαίνουν στον χώρο εργασίας και σχετίζονται με την αύξηση της θερμοκρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο αριθμός των ατόμων που εκτίθενται σε κύματα καύσωνα στην εργασία, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αυξηθεί κατά 60% τα τελευταία 20 χρόνια.

Το 47% των ανθρώπων αναφέρουν ότι έχουν νιώσει υπερβολική ζέστη στην εργασία, αλλά μόνο το 15% δηλώνει ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την ασφάλειά του.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, ο κίνδυνος ατυχήματος στο χώρο εργασίας αυξάνεται κατά 5%-7%, και όταν οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, τα ατυχήματα είναι πιθανότερα κατά 10% έως 15%.

Μιλώντας σε σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες, η γενική γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ΕTUC), Έστερ Λιντς, ανέφερε ότι «οι θάνατοι από τη θερμική καταπόνηση στην εργασία δεν είναι ατυχήματα. Είναι προβλέψιμοι και μπορούν να προληφθούν. Ωστόσο πάρα πολλοί εργοδότες εξακολουθούν να μην λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τον κίνδυνο». Όπως κατήγγειλε, οι κατευθυντήριες γραμμές από μόνες τους δεν επαρκούν. «Τα μέλη μας μάς αναφέρουν συστηματικά ότι κάθε καλοκαίρι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να αρρωσταίνουν, να υποφέρουν από ατυχήματα και, στις χειρότερες περιπτώσεις, να χάνουν τη ζωή τους. Αυτή η κατάσταση απαιτεί επείγουσα νομοθετική δράση».

Αύξηση εργατικών ατυχημάτων

Παράλληλα με τις απώλειες εργαζομένων λόγω θερμικής καταπόνησης, καταγράφεται στην Ελλάδα και αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Γεγονός που καταδεικνύει ότι τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται στους χώρους εργασίας, γενικότερα, δεν επαρκούν.

Στοιχεία της Ομοσπονδίας που είδαν το φως της δημοσιότητας προ τριμήνου, με αφορμή το τραγικό περιστατικό στη βιομηχανία Βιολάντα, δείχνουν ότι τη περσινή χρονιά 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ εργάζονταν, από 104 άτομα το 2022. Σχεδόν διπλάσιος αριθμός απωλειών μέσα σε τρία χρόνια.

Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους έχουν χάσει τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, 37 άνθρωποι.

Ενώ το 2025 οι περισσότεροι άνθρωποι που χάθηκαν εν ώρα εργασίας ήταν στην Αττική (41), κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους την πρώτη θέση κατέχει η Πελοπόννησος (8). Η ίδια έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο. Ακολουθούν οι αγρότες.

Μαζί με τις απώλειες ανθρώπινων ζωών, αυξάνεται και ο αριθμός των ατόμων που τραυματίζονται σοβαρά στους χώρους εργασίας. Η μελέτη της ΟΣΕΤΕΕ κατέγραψε 332 σοβαρά τραυματίες το 2025, 232 το 2024, 287 το 2023 και 140 το 2022. Το πρώτο τρίμηνο του ’26 καταγράφηκαν 63 σοβαρά τραυματίες.