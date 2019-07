Meeting between the Interior Minister, Takis Theodorikakos and the mayor of Piraeus, Giannis Moralis, in Athens, on July 10, 2019 / Συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικακού με τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, στην Αθήνα, στις 10 Ιουλίου, 2019

Την αλλαγή του εκλογικού νόμου με ευρεία συναίνεση, προκειμένου να μην εφαρμοστεί ποτέ η απλή αναλογική, θα επιδιώξει η κυβέρνηση. Ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ΒΗΜΑ, παράλληλα απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να υπερψηφίσουν το νόμο, που θα δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν στον τόπο που κατοικούν. Υπογραμμίζει δε, ότι οι πρώτες πράξεις της κυβέρνησης αποδεικνύουν ότι είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Πηγή: Onetv.gr