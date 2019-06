Κόλπος Ομάν : Εκρηκτικός μηχανισμός στο ένα από τα δύο τάνκερ

Το πλήρωμα του ενός από τα δύο δεξαμενόπλοια που δέχτηκαν επίθεση σήμερα στον Κόλπο του Ομάν το εγκατέλειψε όταν εντόπισε έναν μηχανισμό, που δεν είχε εκραγεί, προσκολλημένο στα πλευρά του, έγινε γνωστό από έναν αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, που μίλησε στο πρακτορείο Reuters ζητώντας να μην κατονομαστεί, ο μηχανισμός πιστεύεται ότι ήταν μια μαγνητική νάρκη.

Εάν επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή, τότε η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη σημερινή επίθεση θα είναι παραπλήσια με εκείνη που οι ΗΠΑ θεωρούν ότι χρησιμοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, όταν χτυπήθηκαν τέσσερα δεξαμενόπλοια στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι το Ιράν ευθύνεται για αυτές τις επιθέσεις, κατηγορία που η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά.

Λίγο νωρίτερα, άλλη πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, είπε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν τορπίλλες στη σημερινή επίθεση.

Στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμός μετά τις ισχυρές εκρήξεις στα δύο πετρελαιοφόρα, τα οποία φέρεται να χτυπήθηκαν από τορπίλες και μαγνητικές νάρκες, όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα «Daily Μail».

#BREAKING latest Pictures from onboard the Front Altair. #Oman pic.twitter.com/rCg2aDYOJA

Exclusive video by @uunionnews shows one of the tankers attacked near #Oman gulf on fire. pic.twitter.com/msKLPfAcHn

Aerial footage shows one of the oil tankers targeted in the Sea of Oman #SeaofOman #جريدة_القدس #اخبار #فلسطين #اليوم #الشرق_الأوسط pic.twitter.com/GhTWWAuls4

Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό τον τελευταίο μήνα που αφορά τη ναυτιλία κοντά στο στρατηγικό Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου περνάει τουλάχιστον το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Earlier this morning, two #tankers , #FrontAltair & #Kokuka Courageous, were reportedly torpedoed off the coast of #Oman . Watch their final movements before the reported #incidents in this past track video and learn more here: https://t.co/Odj8NYkkSm #marinetraffic pic.twitter.com/78XRuBorut

Τον περασμένο Μάιο, τέσσερα δεξαμενόπλοια επλήγησαν από εκρηκτικές συσκευές κοντά σε λιμένα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μια έκθεση που παρουσίασαν από κοινού τα ΗΑΕ, η Σαουδική Αραβία και η Νορβηγία την περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχαν τοποθετηθεί εκεί από δύτες, χωρίς ωστόσο να πειρρήπτουν κάποια ευθύνη σε καμία χώρα.

Αλλά σε αυτό το περιστατικό η ζημιά ήταν μικρή, δεν υπήρχαν πυρκαγιές και κανείς δεν εκκενώθηκε. Αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό.

Αυτή τη φορά και τα δύο δεξαμενόπλοια βρίσκονταν εν κινήσει, σύμφωνα με όσα αναφέρει μέσα από την ιστοσελίδα του BBC ο συντάκτης ασφαλείας, Φρανκ Γκάρντνερ. Τα πλοία, συνεχίζει, εξέρχονταν από τον Κόλπο του Ομάν.

Αυτό είναι κάτι που προκαλεί πολλά ερωτηματικά αναφορικά με το τι θα μπορούσε να προκαλέσει τόση ζημιά που χρειάστηκε να εκκενωθεί το πλήρωμα. Το Ιράν δήλωσε ότι είναι ύποπτο ότι το περιστατικό αυτό συνέβη ακριβώς την περίοδο που φιλοξενούσε τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε.

Reported attacks on Japan-related tankers occurred while PM @AbeShinzo was meeting with Ayatollah @khamenei_ir for extensive and friendly talks.

Suspicious doesn’t begin to describe what likely transpired this morning.

Iran’s proposed Regional Dialogue Forum is imperative.

— Javad Zarif (@JZarif) June 13, 2019