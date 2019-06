Κόλπος Ομάν: Οι επιθέσεις στα τάνκερ φοβίζουν τη διεθνή κοινότητα

Συγκλονισμένος παρακολουθεί ο πλανήτης τις ανησυχητικές εξελίξεις στον Κόλπο του Ομάν, μετά τις φερόμενες «επιθέσεις» σε δύο τάνκερ, οι οποίες έρχονται σχεδόν ένα μήνα μετά από παρόμοια περιστατικά στην περιοχή.

Στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμός μετά τις ισχυρές εκρήξεις στα δύο πετρελαιοφόρα, τα οποία φέρεται να χτυπήθηκαν από τορπίλες και μαγνητικές νάρκες, όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα «Daily Μail»!

Το πρώτο τάνκερ, της MT Front Altair, με σημαία «Νήσων Μάρσαλ», χτυπήθηκε από τορπίλη, ενώ το δεύτερο, το «Kokuka Courageous» (με σημαία Παναμά) φέρεται να χτυπήθηκε από μαγνητική νάρκη, σύμφωνα με ναυτιλιακό πράκτορα.

