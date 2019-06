Κόλπος Ομάν – Διεθνή ΜΜΕ: Ανησυχία μετά τις εκρήξεις στα δύο τάνκερ

Οι επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν που άφησαν το ένα από τα δύο πλοία να φλέγεται και τα δύο ακυβέρνητα, προκάλεσαν άλμα σχεδόν 3% στις τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των ευρωπαϊκών συναλλαγών, και νέες ανησυχίες για την ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων τους που διαπλέουν τα Στενά του Χορμούζ.

Το δεξαμενόπλοιο Front Altair τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ έπλεε ανοιχτά του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν, έπειτα από μια έκρηξη που μια πηγή τόνισε ότι προκλήθηκε από μαγνητική νάρκη. Το πλήρωμα του πλοίου –που ανήκει στη νορβηγική εταιρεία Frontline και φέρει σημαία Νήσων Μάρσαλ– περισυνέλεξε ένα πλοίο στην περιοχή και μεταφέρθηκε σε ένα ιρανικό σκάφος διάσωσης.

Το δεύτερο δεξαμενόπλοιο –ιδιοκτησίας γιαπωνέζικης εταιρείας– εκκενώθηκε αφότου επλήγη από μια τορπίλη, όπως ανέφερε η εταιρεία που ναύλωσε το πλοίο. Το πλήρωμα επίσης περισυλλέχθηκε.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει την ανησυχία έχουν, με τους αναλυτές των διεθνών ΜΜΕ να εκφράζουν ανοιχτά -πλέον- φόβος για ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιθέσεις σημειώνονται ένα μήνα αφότου άλλα τέσσερα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από νάρκες στο στρατηγικής σημασίας αυτό θαλάσσιο πέρασμα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να θέσουν το θέμα στον στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που πρόκειται να διεξαχθεί αργότερα σήμερα, κεκλεισμένων των θυρών, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

«Είναι απαράδεκτο για οποιαδήποτε πλευρά να επιτίθεται στην εμπορική ναυτιλία και οι σημερινές επιθέσεις σε πλοία στον Κόλπο του Ομάν εγείρουν πολύ σοβαρές ανησυχίες», είπε ο ασκών χρέη πρεσβευτή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Τζόναθαν Κόεν.

Η δήλωση αυτή έγινε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας με αντικείμενο τη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και του Αραβικού Συνδέσμου.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρέχει βοήθεια και θα συνεχίσει να αποτιμά την κατάσταση», πρόσθεσε.

Έτσι, από νωρίς το πρωί (τοπική ώρα) όταν και άρχισαν να διαρρέουν οι πρώτες πληροφορίες, οι μεγαλύτερες ιστοσελίδες του κόσμου παρακολουθούν στενά την υπόθεση.

«Έκρηξη δεξαμενόπλοιων στον κόλπο του Ομάν: Διεσώθη το πλήρωμα» γράφει το βρετανικό BBC.

«Επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα κοντά στο Ορμούζ: Φόβοι για σύγκρουση» αναφέρει από την πλευρά του το Bloomberg.

Για «διαδοχικές εκρήξεις και πληρώματα που εγκατέλειψαν τα πλοία με ασφάλεια χωρίς να αναφερθούν θύματα» έκανε λόγο από την πλευρά της η ιστοσελίδα ναυτιλιακών ειδήσεων Trade Winds.

Για «υποψίες επίθεσης στον κόλπο του Ομάν» μιλάει η ιστοσελίδα World Maritime News.

«Επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια στον κόλπο του Ομάν» γράφει ο Guardian.

Στην εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου στέκεται η ιστοσελίδα Market Watch: «Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται μετά από επίθεση που δέχτηκαν δύο δεξαμενόπλοια κοντά στο Στενό του Ορμούζ».

«Επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν, φόβοι για διαρροή πετρελαίου» γράφει το Reuters.

Το βασικό ζήτημα πλέον είναι να προσδιοριστεί το ακριβώς τι προκάλεσε τη ζημιά στα δύο δεξαμενόπλοια. Αυτό από μόνο του θα παράσχει ισχυρές ενδείξεις για το ποιος μπορεί να έχει πραγματοποιήσει τις «επιθέσεις».

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ έχουν ισχυρή ναυτική παρουσία στην περιοχή και θα έχουν αρκετούς τρόπους για να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με το συμβάν.

Όπως αναφέρει ο διπλωματικό συντάκτης του BBC, Τζόναθαν Μάρκους, αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν εκφράσει την πεποίθηση ότι θα είναι σε θέση να ανακτήσουν αρκετά από τα θραύσματα των επιθέσεων, ώστε «να παρουσιάσουν αξιόπιστα στοιχεία και να εντοπίσουν την »πηγή» τους».

Το τι θα συμβεί μετά είναι ζήτημα στρατηγικής κρίσης, επισημαίνει ο ίδιος.

Χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία συνιστούν ήδη προσοχή για τον φόβο μιας ραγδαίας κλιμάκωσης.

Ωστόσο, από μόνη της η ενέργεια αυτή, δηλαδή η επίθεση σε δύο εμπορικά πλοία σε διεθνή ύδατα, αποτελεί μια εξαιρετικά βαρυσήμαντη πράξη.

Και τέτοιες επιθέσεις – σε αντίθεση με το σαμποτάζ του περασμένου μήνα- αυτή τη φορά κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.

Από το πρωί ο πλανήτης παρακολουθεί συγκλονισμένος τις ανησυχητικές εξελίξεις στον Κόλπο του Ομάν, μετά τις φερόμενες «επιθέσεις» σε δύο τάνκερ, οι οποίες έρχονται σχεδόν ένα μήνα μετά από παρόμοια περιστατικά στην περιοχή.

Στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμός μετά τις ισχυρές εκρήξεις στα δύο πετρελαιοφόρα, τα οποία φέρεται να χτυπήθηκαν από τορπίλες και μαγνητικές νάρκες, όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα «Daily Μail».

#BREAKING latest Pictures from onboard the Front Altair. #Oman pic.twitter.com/rCg2aDYOJA

Το πρώτο τάνκερ, της MT Front Altair, με σημαία «Νήσων Μάρσαλ», χτυπήθηκε από τορπίλη, ενώ το δεύτερο, το «Kokuka Courageous» (με σημαία Παναμά) φέρεται να χτυπήθηκε από μαγνητική νάρκη, σύμφωνα με ναυτιλιακό πράκτορα.

Exclusive video by @uunionnews shows one of the tankers attacked near #Oman gulf on fire. pic.twitter.com/msKLPfAcHn

Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες σχετικά με την βύθιση του δεξαμενόπλοιου Front Altair είναι συγκεχυμένες.

Αυτό, διότι στην αρχή κάποια ΜΜΕ, ανάμεσά τους και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA δημοσίευσαν ότι πετρελαιοφόρο Front Altair είχε βυθιστεί. Λίγο αργότερα, ο εκπρόσωπος της εταιρείας διέψευσε ότι το τάνκερ έχει βυθιστεί, λέγοντας ότι ακόμα επιπλέει αλλά φλέγεται.

«Υπάρχουν φωτογραφίες από ένα σκάφος διάσωσης που κάνει κύκλους γύρω από το πλοίο και το σκάφος δεν έχει βυθιστεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Πατ Άνταμσον, επικαλούμενος την πιο πρόσφατη πληροφορία που είχε λάβει λίγα λεπτά νωρίτερα από την τεχνική διαχείριση του πλοίου.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν ανακοίνωσε ότι έχουν διασωθεί και τα 44 άτομα που βρίσκονταν στο πλήρωμα και των δύο πλοίων (21 στο Kokuka Courageous και 23 στο Front Altair).

Aerial footage shows one of the oil tankers targeted in the Sea of Oman #SeaofOman #جريدة_القدس #اخبار #فلسطين #اليوم #الشرق_الأوسط pic.twitter.com/GhTWWAuls4

Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό τον τελευταίο μήνα που αφορά τη ναυτιλία κοντά στο στρατηγικό Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου περνάει τουλάχιστον το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Earlier this morning, two #tankers , #FrontAltair & #Kokuka Courageous, were reportedly torpedoed off the coast of #Oman . Watch their final movements before the reported #incidents in this past track video and learn more here: https://t.co/Odj8NYkkSm #marinetraffic pic.twitter.com/78XRuBorut

Τον περασμένο Μάιο, τέσσερα δεξαμενόπλοια επλήγησαν από εκρηκτικές συσκευές κοντά σε λιμένα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μια έκθεση που παρουσίασαν από κοινού τα ΗΑΕ, η Σαουδική Αραβία και η Νορβηγία την περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχαν τοποθετηθεί εκεί από δύτες, χωρίς ωστόσο να πειρρήπτουν κάποια ευθύνη σε καμία χώρα.

Αλλά σε αυτό το περιστατικό η ζημιά ήταν μικρή, δεν υπήρχαν πυρκαγιές και κανείς δεν εκκενώθηκε. Αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό.

Αυτή τη φορά και τα δύο δεξαμενόπλοια βρίσκονταν εν κινήσει, σύμφωνα με όσα αναφέρει μέσα από την ιστοσελίδα του BBC ο συντάκτης ασφαλείας, Φρανκ Γκάρντνερ. Τα πλοία, συνεχίζει, εξέρχονταν από τον Κόλπο του Ομάν.

Αυτό είναι κάτι που προκαλεί πολλά ερωτηματικά αναφορικά με το τι θα μπορούσε να προκαλέσει τόση ζημιά που χρειάστηκε να εκκενωθεί το πλήρωμα. Το Ιράν δήλωσε ότι είναι ύποπτο ότι το περιστατικό αυτό συνέβη ακριβώς την περίοδο που φιλοξενούσε τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε.

Reported attacks on Japan-related tankers occurred while PM @AbeShinzo was meeting with Ayatollah @khamenei_ir for extensive and friendly talks.

Suspicious doesn’t begin to describe what likely transpired this morning.

Iran’s proposed Regional Dialogue Forum is imperative.

— Javad Zarif (@JZarif) June 13, 2019