Ζήτησε να φύγει από την Μπαρτσελόνα ο Κουτίνιο

Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα πρέπει να θεωρείται ο Φελίπε Κουτίνιο, ο οποίος πολύ δύσκολα θα παραμείνει στην Βαρκελώνη την νέα χρονιά.

Όπως μετέδωσε ο ισπανικός ραδιοφωνικός σταθμός «Cadena SER», ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός ζήτησε από την διοίκηση να παραχωρηθεί σε άλλη ομάδα και το αίτημα του έγινε δεκτό.

Όπως όλα δείχνουν το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών είναι κοντά, ενώ υπενθυμίζεται πως η μεταγραφή του Κουτίνιο κόστισε στην Μπαρτσελόνα 145 εκατομμύρια ευρώ, με τον παίκτη αυτή τη στιγμή να κοστολογείται κοντά στα 90.

💣 Philipe Coutinho informs Barcelona he wants to leave the club this summer! Player valued at €90m. [Cadena SER] pic.twitter.com/a1VL68O0kz

