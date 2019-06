Ουάιτ: «Είμαι κοντά στο ΝΒΑ»

Ο Άαρον Ουάιτ αποχωρεί από την Ζαλγκίρις Κάουνας έπειτα από δύο χρόνια στα οποία παρουσιάστηκε εξαιρετικός και πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Πλέον ο 26χρονος φόργουορντ θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του που αναμένεται να είναι στο ΝΒΑ αφού έχει καταφέρει να προσελκύσει το ενδιαφέρον από ομάδες του μαγικού κόσμου του ΝΒΑ.

Ο Αμερικανός μίλησε για το πιο θα είναι το μέλλον του αναφέροντας πως έχει προτάσεις από το ΝΒΑ, χωρίς όμως να είναι κάτι σίγουρο, ενώ τόνισε ότι νιώθει το Κάουνας σαν να είναι το σπίτι του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ουάιτ:

«Ήταν δύο υπέροχα χρόνια, όχι μόνο από μπασκετικής άποψης αλλά και εκτός γηπέδου. Ξεχωρίζω την πρόκριση στο Final Four της Euroleague. Ο γιος μου γεννήθηκε εδώ, η οικογένειά μου λατρεύει το μέρος και ήταν φανταστικά.

Νιώθω το Κάουνας σαν σπίτι μου και είμαι ευγνώμων. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και ξέρει πάντα καλά τι οδηγίες δίνει», τόνισε.

Για το μέλλον του: «Το ΝΒΑ είναι ένα όνειρο, είμαι κοντά, αλλά πρέπει επίσης να είμαι ρεαλιστής ως προς το τι είναι καλύτερο για μένα και την οικογένειά μου. Το συζητάμε με τη σύζυγό μου, που είναι έγκυος στο τρίτο μας παιδί και δεν έχουμε ακόμη απόφαση».

