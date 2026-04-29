Νέο αρνητικό ρεκόρ γύρω από τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα καταγράφει η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους σημειώθηκαν 37 απώλειες ζωής στους χώρους εργασίας, ενώ 88 εργαζόμενοι είναι σοβαρά τραυματισμένοι.

Τα εργατικά ατυχήματα – δυστυχήματα αποτελούν σύγχρονη μάστιγα για τη χώρα μας, καθώς κάθε χρόνο καταγράφεται, συνεχώς, αυξημένος αριθμός νεκρών στους χώρους δουλειάς. Κατά το 2025 έχασαν την ζωή τους σε χώρους εργασίας τουλάχιστον 201 άνθρωποι, ενώ έγκυρες πηγές καταγράφουν αυτοκτονίες για λόγους άρρηκτα συνδεδεμένους με τις συνθήκες εργασίας.

Τα στοιχεία παρουσιάσθηκαν σε συνέντευξη τύπου του προέδρου της Ομοσπονδίας και αρμόδιος γραμματέα της ΓΣΕΕ για θέματα υγιεινής και ασφάλειας κ. Ανδρ. Στοϊμενίδη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Ο φετινός εορτασμός, είναι αφιερωμένος στην ψυχική υγεία και στην πρόληψη και αντιμετώπιση των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων στην εργασία.

«Η εικόνα των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας είναι πλήρως απογοητευτική έως και τρομακτική» τονίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Ανδρ. Στοϊμενίδης προσθέτοντας ότι πλέον έχει λάβει διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης.

Σύμφωνα με τον κ. Στοϊμενίδη «παρότι στη χώρα μας βρισκόμαστε μπροστά σε μία εξελισσόμενη τραγωδία γύρω από τα εργατικά ατυχήματα, η σοβαρότητα της κατάστασης δεν έχει αξιολογηθεί σωστά». Προειδοποιεί μάλιστα πως «οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υιοθέτηση πολιτικών και εφαρμογή μέτρων, θα σημάνει επιπλέον επιβάρυνση στο – ήδη – σημαντικό κόστος σε ανθρώπινες ζωές».

Ο απολογισμός για τα εργατικά ατυχήματα

Ο απολογισμός των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι τραγικός, με την απώλεια 201 εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους κατά το 2025 και τον σοβαρό τραυματισμό 332 συναδέλφων τους. Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο διογκώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια , με τα εργατικά ατυχήματα να παραμένουν σταθερά πάνω από τις 14.000 ετησίως.

Τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα το 2025 σημειώθηκαν στο χώρο των κατασκευών και τεχνικών έργων με 50 νεκρούς εργαζομένους και ακολουθεί ο αγροτικό τομέας με 48 απώλειες. Ακολουθούν ο κλάδος των -πάσης φύσεως- οδηγών με 17 απώλειες και ο τουριστικός κλάδος (ξενοδοχεία) με 15 νεκρούς εργαζόμενους.

Και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο κατασκευαστικός τομές έχει τα θλιβερά πρωτεία με 11 νεκρούς σε συνολικά 37 απώλειες. Ακολουθεί η βιομηχανία με επτά απώλειες και ο αγροτικός τομέας με έξι νεκρούς κατά την ώρα της εργασίας.

Σε πρόσφατη ημερίδα της, η Ομοσπονδία παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία κάθε δύο ημέρες ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του.

Την ίδια ώρα η EUROSTAT εκτιμά πως κάθε μέρα στη χώρα μας σημειώνονται 40 εργατικά ατυχήματα χωρίς η καταγραφή να είναι πλήρης.

Πάντως τα συνδικάτα συνδέουν την δραματική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων με την συνολική επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων την τελευταία 15ετία, ενώ εκτιμούν ότι το ίδιο ισχύει για μεγάλους κλάδους και επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναφορικά με τις επαγγελματικές ασθένειες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τις συνθήκες εργασίας σε κάθε εργασιακό χώρο. Μάλιστα ένα μεγάλο μέρος των ατυχημάτων αποδίδεται στις άθλιες συνθήκες εργασίας, αλλά και στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ιδιαιτέρως σημαντικό και αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι στα επίσημα στοιχεία για την υγιεινή και ασφάλεια στη χώρας μας δεν καταγράφονται: η επαγγελματική νοσηρότητα, οι επαγγελματικές ασθένειες και οι θάνατοι που προέρχονται από επαγγελματική νόσο.

