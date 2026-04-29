Το διπλωματικό και επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Η επίσκεψη αυτή είναι μια κίνηση υψηλής στρατηγικής σημασίας που αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τον Κόλπο, ενώ η κρίση στη Μέση Ανατολή κορυφώνεται.

Στο τραπέζι ενέργεια και Μέση Ανατολή

Σε μια συγκυρία, όπου η περιοχή βρίσκεται σε αναβρασμό, η Αθήνα επιβεβαιώνει τη θέση της ως αξιόπιστος συνομιλητής και εταίρος, έχοντας καταδικάσει απερίφραστα τις επιθέσεις στην περιοχή και προσφέροντας έμπρακτη αλληλεγγύη. Ετσι, το σημερινό τετ α τετ δεν είναι απλώς μια τυπική διπλωματική επαφή.

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται οι προσπάθειες για την εξεύρεση διπλωματικής διεξόδου στις πολεμικές συγκρούσεις που ταλανίζουν τη Μέση Ανατολή, με το Κατάρ να διαδραματίζει παραδοσιακά τον ρόλο του διαμεσολαβητή. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες θα εστιάσουν στην εμβάθυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων, με «αιχμή του δόρατος» τον κρίσιμο τομέα της ενέργειας.

Επενδυτική «απόβαση» 1 δισ. δολαρίων

Το πιο ηχηρό μήνυμα της επίσκεψης, ωστόσο, αφορά το οικονομικό σκέλος. Το Qatar Investment Authority έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην ελληνική οικονομία. Η δέσμευση αυτή αναμένεται να εξειδικευτεί κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγάλα projects που θα ενισχύσουν τη στρατηγική συνεργασία των δύο κρατών τα επόμενα χρόνια.