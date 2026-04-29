Κεντρικό στόχο της στρατηγικής των τραπεζών αποτελεί η περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος, σε συνέχεια της σημαντικής προόδου που έχει καταγραφεί σε αυτό το πεδίο τα τελευταία χρόνια, κυρίως μέσω εξαγορών.

Το πολυετή επιχειρησιακά πλάνα τους προβλέπουν ισχυρή άνοδο των εσόδων από τις τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες και τη διαχείριση περιουσίας.

Πρόκειται για επιδόσεις που οι διοικήσεις τους θεωρούν απολύτως εφικτές, μέσω της ενοποίησης από τη μία πλευρά των δραστηριοτήτων από το bancassurance και το asset management που αποκτήθηκαν την τελευταία διετία και της ανάπτυξης των εργασιών τους από την άλλη.

«Οι εγχώριοι όμιλοι έχουν πάρει θέσεις για τη διεκδίκηση μεριδίων από μία πίτα, η οποία εκτιμάται ότι θα διευρύνεται σταθερά στις βασικές χώρες, όπου έχουν σήμερα παρουσία», σημειώνει αναλυτής που παρακολουθεί τον κλάδο.

Την ίδια στιγμή όμως, προσθέτει η ίδια πηγή, «έχουν το απαραίτητο κεφαλαιακό απόθεμα να εκμεταλλευτούν τυχόν νέες ευκαιρίες μεγέθυνσης, εφόσον παρουσιαστούν, οι οποίες θα επιταχύνουν το ρυθμό ανόδου των εσόδων από προμήθειες».

Η σύγκριση με Ευρώπη

Με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης του 2025 που δημοσίευσαν οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι νωρίτερα εφέτος, το ποσοστό των καθαρών εσόδων από μη τοκοφόρες εργασίες στο οργανικό τους εισόδημα διαμορφώθηκε σε 23% περίπου.

Η άνοδος σε σχέση με το 20% της αμέσως προηγούμενης χρονιάς είναι σημαντική, ωστόσο ακόμη η απόσταση από το μέσο ευρωπαϊκό όρο θεωρείται μεγάλη.

Αυτήν την στιγμή η συμμετοχή των μη έντοκων εσόδων στις τράπεζες που εποπτεύει άμεσα ο SSM ανέρχεται σε 29% κατά μέσο όρο, αποτελώντας τον οδηγό για τους εγχώριους ομίλους.

Το πρώτο μεγάλο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση έγινε μέσω των κινήσεων μη οργανικής μεγέθυνσης, που έχουν ήδη ολοκληρώσει οι μεγάλοι του κλάδου στον ασφαλιστικό τομέα:

Η Eurobank προχώρησε σε συμφωνία για την απόκτηση εκ νέου του 100% της θυγατρικής της Eurolife στις ασφαλίσεις ζωής στην Ελλάδα, ενώ έχει προχωρήσει στην εξαγορά της CNP Insurance στην Κύπρο.

Η Πειραιώς τάραξε τα νερά της εγχώριας αγοράς με την Εθνική Ασφαλιστική, την οποία πλέον ενοποιεί στα αποτελέσματά της και έχει ήδη συγκλίνει σε επίπεδο συμμετοχής των προμηθειών στα συνολικά της έσοδα με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η Alpha Bank προχώρησε σε σημαντικές κινήσεις στην Κύπρο, με την εξαγορά της Altius και τη συμφωνία για συγχώνευσή της με την Universal Life, με στόχο τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου ομίλου, στην οποία θα είναι ο βασικός μέτοχος.

Η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό σε συζητήσεις για το κλείσιμο ενός deal στον ασφαλιστικό κλάδο, μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς.

Πλήρες φάσμα υπηρεσιών

Μέσω του πλάνου μεγέθυνσης και επέκτασης, τομεακής και γεωγραφικής, που εφαρμόζουν οι ελληνικές τράπεζες, δημιουργούν ομίλους που προσφέρουν το σύνολο των υπηρεσιών του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα.

Πρόκειται, όπως λένε τραπεζικοί κύκλοι, για συνθήκη αναγκαία προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο νέο περισσότερο διεθνοποιημένο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να αναπτύξουν τις εργασίες τους.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας κατά την ομιλία του στη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής μας και βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Σημείωσε ωστόσο πως παρότι «ο όμιλος έχει ήδη πετύχει σημαντική γεωγραφική διαφοροποίηση εσόδων, καθώς ήδη το 50% αυτών προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος, η διαφοροποίηση στο σκέλος των δραστηριοτήτων απαιτεί περαιτέρω ενέργειες».

Ειδικότερα τόνισε ότι στον τομέα των ασφαλειών και στις τραπεζοασφάλειες, «προσδοκούμε αύξηση εσόδων κατά 40% ετησίως για την επόμενη τριετία, ποσοστό που εμπεριέχει τόσο την ενσωμάτωση της Eurolife στον Όμιλο, όσο και την οργανική ανάπτυξη».

Ως προς τον τομέα διαχείρισης περιουσίας ανέφερε πως «αναμένουμε αύξηση εσόδων κατά 24% ετησίως για την περίοδο 2026 – 2028», με την αξιοποίηση των κέντρων παροχής των σχετικών υπηρεσιών σε Ελλάδα, Κύπρο και Λουξεμβούργο.

Πηγή: ot.gr