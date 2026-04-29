Σε μια κίνηση που θα συζητηθεί παγκοσμίως, οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να εκδώσουν συλλεκτικά διαβατήρια με τη μορφή του Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τα 250 χρόνια από την αμερικανική ανεξαρτησία. Πρόκειται για ένα επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο 10ετούς ισχύος που θα φέρει το πρόσωπο και την υπογραφή του Προέδρου σε χρυσό.

Η απόφαση αυτή αποτελεί την πιο ηχηρή παρέμβαση στην εθνική εικονογραφία των ΗΠΑ, τοποθετώντας τον Τραμπ δίπλα σε ιστορικά σύμβολα όπως η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, την ίδια στιγμή που το όνομά του «σφραγίζει» ήδη εμβληματικά ινστιτούτα και εθνικά πάρκα της χώρας.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αυτό το διαβατήριο «θα είναι η προεπιλεγμένη επιλογή από την Υπηρεσία Διαβατηρίων της Ουάσιγκτον όταν καταστεί διαθέσιμο» για όσους ανανεώνουν τα διαβατήριά τους αυτοπροσώπως στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Αντίθετα, οι online επιλογές ή άλλες τοποθεσίες θα διατηρήσουν το υπάρχον σχέδιο.

Επέτειος 250 ετών με χρυσή υπογραφή

Η παρουσία της μορφής του Τραμπ στα αμερικανικά διαβατήρια είναι η τελευταία -και η πιο σημαντική- περίπτωση χρησιμοποίησης της εικόνας του σε αντικείμενα που προορίζονται για τον εορτασμό της 250ης επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Σε αντίθεση με ένα αναμνηστικό νόμισμα ή μια κάρτα εισόδου σε εθνικά πάρκα, το διαβατήριο των ΗΠΑ είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη μορφή ταυτοποίησης με δεκαετή ισχύ.

«Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν την 250η επέτειο της Αμερικής τον Ιούλιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προετοιμάζεται να κυκλοφορήσει έναν περιορισμένο αριθμό ειδικά σχεδιασμένων διαβατηρίων για τον εορτασμό αυτής της ιστορικής περίστασης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

Αλλαγή στην ιστορική εικονογραφία

Το νέο διαβατήριο θα περιλαμβάνει προσαρμοσμένα καλλιτεχνικά στοιχεία και ενισχυμένη εικονογράφηση, διατηρώντας τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας. Το οπισθόφυλλο θα δείχνει μια εικόνα από τον πίνακα «Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας» του Τζον Τράμπουλ αναφέρει το CNN.

Σήμερα, το εσωτερικό μπροστινό εξώφυλλο των αμερικανικών διαβατηρίων δείχνει έναν πίνακα του Πέρσι Μοράν που απεικονίζει τον Φράνσις Σκοτ Κι το πρωί μετά τον βομβαρδισμό του Φορτ ΜακΧένρι, τη μάχη που ενέπνευσε τη συγγραφή του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ παντού: Πάρκα, νομίσματα και ινστιτούτα

Η κίνηση αυτή ακολουθεί μια σειρά άλλων πρωτοβουλιών. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πέρυσι νέα σχέδια για τις κάρτες εισόδου στα εθνικά πάρκα, μία εκ των οποίων απεικονίζει το πρόσωπο του Τραμπ δίπλα στον Τζορτζ Ουάσινγκτον. «Είναι τιμή του υπουργείου να παρουσιάζει την κάρτα “America the Beautiful” τιμώντας την 250η επέτειο της Αμερικής», δήλωσε ο υπουργός Νταγκ Μπέργκαμ.

Επιπλέον, τον περασμένο μήνα, η Επιτροπή Καλών Τεχνών ενέκρινε αναμνηστικό νόμισμα με τη μορφή του Προέδρου, ενώ πέρσι το όνομα του Τραμπ δόθηκε τόσο στο Kennedy Center όσο και στο Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ (USIP).