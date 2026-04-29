Παρέμβαση για το περιστατικό με τον 89χρονο που άνοιξε πυρ σε δύο δημόσια κτίρια στην Αθήνα, τραυματίζοντας πέντε άτομα, έκανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναγνωρίζοντας κενά ασφαλείας αλλά και την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών ελέγχου.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «επικίνδυνο και δυσάρεστο» το περιστατικό. Ειδικότερα, μιλώντας στο Action 24, ο υπουργός αναγνώρισε ότι «υπάρχουν κενά ασφάλειας», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι εφικτό να φυλάσσονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς η Ελλάδα παραμένει μια ασφαλής χώρα. Παράλληλα, σημείωσε ότι, παρά τον γενικό χαρακτήρα ασφάλειας, υπάρχουν περιπτώσεις επικίνδυνων ατόμων που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά περιστατικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Εφετείο, όπου υπήρξε κενό ασφαλείας, καθώς δεν υπήρχαν μηχανήματα X-ray και επαρκές προσωπικό για τον έλεγχο εισόδου. «Κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι προτεραιότητα των αρχών ήταν η άμεση σύλληψη του δράστη ώστε να αποτραπεί περαιτέρω κίνδυνος.

«Ο καθένας πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά»

Απαντώντας σε ερώτηση για τις ευθύνες, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι αυτές ανήκουν σε όσους είχαν την αρμοδιότητα για τα μέτρα ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στη Θεσσαλονίκη έχουν ήδη ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. «για το κενό ασφαλείας ευθύνονται αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτά που έπρεπε να γίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν όπως στη Θεσσαλονίκη που τα δικαστήρια έχουν καλυφθεί μαζί με την ΕΛΑΣ. Να λυθεί και στα επόμενα. Δεν είναι καμία μεταφορά ευθύνης σε κάνεναν. Ο καθένας πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές», σημείωσε»

Τέλος, ο υπουργός απέρριψε τις αιχμές της αντιπολίτευσης περί γενικευμένων προβλημάτων ασφάλειας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα φιλοξενεί εκατομμύρια πολίτες και επισκέπτες χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όπως είπε, τυχόν καθυστερήσεις ή αδυναμίες θα αξιολογηθούν, όχι για απόδοση ευθυνών αλλά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αρχών σε αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.