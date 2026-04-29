Μια διπλή δυναμική καταγράφει η ναυλαγορά χύδην ξηρού φορτίου από τα τέλη Φεβρουαρίου που άρχισαν οι πολεμικές επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο. Από τη μία πλευρά καταγράφεται μια ανθεκτικότητα των ναύλων, και από την άλλη μια πολύ πιο έντονη και διαρθρωτική άνοδο στις αξίες των πλοίων.

Αν και παραδοσιακά οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων ακολουθούν τη ναυλαγορά, στην τρέχουσα συγκυρία φαίνεται να προηγούνται, δημιουργώντας μια απόκλιση που αποτυπώνει βαθύτερες προσδοκίες για το μέλλον του κλάδου, σύμφωνα με ανάλυση του ναυλομεσιτικού οίκου xclusiv.

Η πιο ουσιαστική εξέλιξη, συνεπώς, δεν αφορά τα ίδια τα ημερήσια έσοδα, αλλά τη σημαντική ανατίμηση της αξίας των πλοίων ακόμη και σε περιβάλλον σχετικής σταθερότητας των ναύλων. Ενδεικτικά, ο μέσος ναύλος στο Capesize 5TC κινείται σήμερα κοντά στα 35.333 δολάρια ημερησίως, επίπεδο σχεδόν ίδιο με τον Μάρτιο του 2024 και τον Δεκέμβριο του 2025.. Ωστόσο, η αξία ενός πενταετούς Capesize έχει αυξηθεί από τα 57 εκατ. δολάρια σε 64 εκατ. και πλέον στα 71 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για άνοδο περίπου 25%, χωρίς αντίστοιχη βελτίωση στα έσοδα.

Η ίδια εικόνα καταγράφεται και στα Ultramax, όπου οι τιμές έχουν κινηθεί από τα 30 εκατ. δολ στα 37 εκατ. δολάρια, παρά τα σταθερά επίπεδα TCE.

Αισιόδοξοι οι πλοιοκτήτες

Η εξέλιξη αυτή δεν συνιστά απλώς έναν ακόμη κύκλο της αγοράς, αλλά μια βαθύτερη ανατιμολόγηση της αξίας των ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων. Οι πλοιοκτήτες εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για τη μακροπρόθεσμη ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, ενώ η περιορισμένη διαθεσιμότητα σύγχρονης χωρητικότητας εντείνει τον ανταγωνισμό για ποιοτικά πλοία, ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα μεγέθη.

Στο επίπεδο των ναύλων, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Το Capesize απορρόφησε γρήγορα το αρχικό σοκ από την ένταση στη Μέση Ανατολή, υποχωρώντας από τα 24.211 δολάρια/ημέρα στα τέλη Φεβρουαρίου σε χαμηλό 19.188 δολαρίων τον Μάρτιο, πριν ακολουθήσει μια ισχυρή ανάκαμψη που το οδήγησε στα 35.333 δολάρια/ημέρα έως τα τέλη Απριλίου. Η άνοδος αυτή, που αγγίζει το 86% από το χαμηλό, καταδεικνύει τη δυναμική επιστροφής της αγοράς, ακόμη και σε περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Αντίθετα, το Kamsarmax κινήθηκε σε πιο περιορισμένο εύρος, με τον δείκτη να παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος στην περίοδο, αντανακλώντας μια πιο συγκρατημένη αγορά χωρίς έντονη ανοδική πεποίθηση. Το Ultramax, ωστόσο, ακολούθησε πιο κοντά την πορεία των Capesize, σημειώνοντας σταθερή και επιταχυνόμενη άνοδο έως τα 19.403 δολάρια/ημέρα, ενώ το Handysize παρέμεινε ο «αδύναμος κρίκος», χωρίς να καταφέρει να επιστρέψει στα επίπεδα των αρχών του έτους.

Η συνολική εικόνα αναδεικνύει μια αγορά που δεν κινείται ομοιόμορφα, αλλά διαφοροποιείται ανά μέγεθος πλοίου και στρατηγική σημασία.

Πηγή: ot.gr