«Γκάζι» πατά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με το Εθνικό Μητρώο Παροχών, το οποίο θα συγκεντρωθούν αναλυτικά στοιχεία για όλα τα κοινωνικά επιδόματα και τους δικαιούχους.

Τα επιδόματα

Το Μητρώο, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι παροχές που λαμβάνει κάθε πολίτης από το δημόσιο, βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας, με την ΑΑΔΕ να έχει αναλάβει την τεχνική και διαχειριστική υλοποίηση του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώνονται ήδη σε ψηφιακή πλατφόρμα αναλυτικά στοιχεία για βασικά επιδόματα (επίδομα ανεργίας, στέγασης, παιδιού, θέρμανσης κ.ά.) και τους δικαιούχους των επιδομάτων (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση, οικονομικό προφίλ).

Η ενιαία βάση δεδομένων που δημιουργείται με το Μητρώο, θα αποκαλύψει ποιος παίρνει, τι και πόσα, ενώ μέσω των ελέγχων και διασταυρώσεων που θα ακολουθήσουν θα εντοπιστούν περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι λαμβάνουν επιδόματα τα οποία δεν δικαιούνται, λόγω της εισοδηματικής και περιουσιακής τους κατάστασης, καθώς και η χορήγηση πολλαπλών επιδομάτων.

Με τη χαρτογράφηση των κοινωνικών παροχών και ενισχύσεων που συνολικά κοστίζουν στον προϋπολογισμό πάνω από 13 δισ. ευρώ τον χρόνο, θα δημιουργηθεί ενιαίο ψηφιακό προφίλ ανά ΑΦΜ, όπου θα καταγράφονται όλες οι παροχές που λαμβάνει κάθε πολίτης: από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα θέρμανσης, ανεργίας, αναπηρίας κ.ά. Κάθε δικαιούχος θα διαθέτει «ψηφιακό προφίλ παροχών», με καταγεγραμμένα όλα τα επιδόματα που λαμβάνει, ανεξαρτήτως προέλευσης.

Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται πως θα διορθωθούν αδικίες που υφίστανται σήμερα, όπου δικαιούχοι λαμβάνουν πολλά και αλληλεπικαλυπτόμενα επιδόματα, και θα ενισχυθούν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Η ομάδα

Επικεφαλής της Ομάδας που θα «τρέξει» τις διαδικασίες λειτουργίας του Μητρώου τέθηκε η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Παυλίνα Καρασιώτου ενώ σύμφωνα με την απόφαση έργο της Ομάδας είναι:

Η υποστήριξη στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης σχετικά με κανονιστικά και επιχειρησιακά ζητήματα που προκύπτουν από την πιλοτική λειτουργία του μητρώου, ιδίως σε ζητήματα που απαιτείται συντονισμός με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ή τους συμμετέχοντες Φορείς στο πιλοτικό πρόγραμμα. Η υποστήριξη στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης σχετικά με κανονιστικά και επιχειρησιακά ζητήματα που θα προκύψουν μετά το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας του μητρώου, ιδίως της προετοιμασίας τυχόν απαιτούμενων κανονιστικών ή διοικητικών παρεμβάσεων, βάσει των συμπερασμάτων της πιλοτικής λειτουργίας και των αναγκών της πλήρους ανάπτυξης του Μητρώου. Η υποστήριξη στην κατάρτιση της Έκθεσης Πεπραγμένων και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, η οποία υποβάλλεται στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας του Μητρώου, με παροχή συγκεντρωτικών ποσοτικών στοιχείων, ανάλυση προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση, εξαγωγή συμπερασμάτων και εισηγήσεων για τυχόν αναγκαίες θεσμικές, τεχνικές ή επιχειρησιακές προσαρμογές και υποβολή προτάσεων για τα επόμενα στάδια και ενέργειες ενόψει της καθολικής εφαρμογής του Μητρώου. Η διατύπωση εισηγήσεων για τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του Μητρώου, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για την ενσωμάτωση νέων κατηγοριών παροχών ή ενισχύσεων, την αναβάθμιση λειτουργιών και την προσαρμογή διαδικασιών των εμπλεκόμενων φορέων. Η συνεργασία με υπουργεία, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και λοιπούς εμπλεκόμενους, για την επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση και λειτουργία του Μητρώου.

Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας ορίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

