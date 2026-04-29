Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, μετά τις δύο παρατάσεις που είχαν δοθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων. Ωστόσο, η πλατφόρμα εξακολουθεί να μην λειτουργεί ομαλά, με αποτέλεσμα πολλοί ενδιαφερόμενοι να μην έχουν καταφέρει ακόμη να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.
Οι δυσλειτουργίες προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια, καθώς αρκετοί πολίτες κινδυνεύουν να μείνουν εκτός προγράμματος χωρίς δική τους υπαιτιότητα.
Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις συνεχίζονται ενώ πολλοί πολίτες καταγγέλλουν αποσυνδέσεις σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ακόμη και κατά τη συμπλήρωση ενός απλού στοιχείου.
Υπενθυμίζεται ότι λόγω των προβλημάτων είχε ανακοινωθεί παράταση έως σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 23:59, για όλους τους ΑΦΜ, χωρίς ωστόσο να έχουν σημειωθεί βελτιώσεις στην πλατφόρμα.
Παραμένει άγνωστο εάν η ΔΥΠΑ θα ανακοινώσει νέα παράταση, αφού χιλιάδες δικαιούχοι δεν έχουν κατορθώσει ακόμα να υποβάλουν την αίτησή του.
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός»;
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
- εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
- ασφαλισμένοι στον e EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της
- προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
- άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.
Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός»;
Προϋπόθεση είναι εισόδημα έως:
- 16.000 ευρώ για άγαμους
- 24.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο
- 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.
Πώς κάνετε αίτηση;
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)
Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη συμμετοχή ή μη επιλογή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.
Για πρώτη φορά φέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
Δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται από πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι —πλην ΑμεΑ και πολύτεκνων γονέων— έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.
Πάροχοι του προγράμματος
Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού
Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.