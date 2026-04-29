Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, μετά τις δύο παρατάσεις που είχαν δοθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων. Ωστόσο, η πλατφόρμα εξακολουθεί να μην λειτουργεί ομαλά, με αποτέλεσμα πολλοί ενδιαφερόμενοι να μην έχουν καταφέρει ακόμη να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Οι δυσλειτουργίες προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια, καθώς αρκετοί πολίτες κινδυνεύουν να μείνουν εκτός προγράμματος χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις συνεχίζονται ενώ πολλοί πολίτες καταγγέλλουν αποσυνδέσεις σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ακόμη και κατά τη συμπλήρωση ενός απλού στοιχείου.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των προβλημάτων είχε ανακοινωθεί παράταση έως σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 23:59, για όλους τους ΑΦΜ, χωρίς ωστόσο να έχουν σημειωθεί βελτιώσεις στην πλατφόρμα.

Παραμένει άγνωστο εάν η ΔΥΠΑ θα ανακοινώσει νέα παράταση, αφού χιλιάδες δικαιούχοι δεν έχουν κατορθώσει ακόμα να υποβάλουν την αίτησή του.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός»;

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ασφαλισμένοι στον e EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της

προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός»;

Προϋπόθεση είναι εισόδημα έως: