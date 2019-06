Ετοιμάζουν μεγάλη ανταλλαγή οι Θάντερ (pic)

Οι Θάντερ πραγματοποίησαν ακόμα μια αποτυχημένη χρονιά, αφού αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των playoffs από τους Μπλέιζερς.

Πλέον έχουν ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό τους ενόψει της νέας σεζόν που θέλουν αν τους βρει διεκδικητές ενός δαχτυλιδιού μετά από τόσες αποτυχημένες προσπάθειες.

Για αυτό τον λόγο και ετοιμάζονται για ένα πολύ μεγάλο trade που θα τους φέρει ανάμεσα στα φαβορί, αφού συνομιλούν όπως αναφέρουν δημοσιεύματα με τους Γουίζαρντς για συγκεκριμένους παίκτες.

Ο λόγος για τους Μπράντλεϊ Μπιλ και Ντουάιτ Χάουαρντ οι οποίοι ενδέχεται να γίνουν συμπαίκτες των Ουέστμπρουκ και Τζορτζ με αρκετά υψηλό αντάλλαγμα.

Υπάρχει σενάριο ανταλλαγής που θα στείλει στην Ουάσινγκτον τους Στίβεν Άνταμς, Τζεράμι Γκραντ, Τέρενς Φέργκιουσον μαζί με το Νο.21 στο φετινό draft και εκείνο του πρώτου γύρου για το 2021.

According to @GregSwartzBR, Bradley Beal could be a potential trade target by the Thunder this summer.

— Hoop Central (@TheHoopCentral) June 3, 2019