Διχάζει η νέα εμφάνιση των Μπλαουγκράνα (vid)

Η φανέλα της Μπαρτσελόνα με τοπ πέρασμα των χρόνων έχει αλλάξει αρκετά. Μάλιστα με τη φανέλα που θα λανσάρει το καμάρι της Καταλονίας, οι δεσμοί με την μπλαουγκράνα παράδοση «ατονούν» πολύ.

Πρώτα ήρθε η τοποθέτηση χορηγού στη φανέλα και τώρα αυτό…

Η επιλογή να εγκαταλειφθούν οι ρίγες, παχιές (παλιότερα) ή λεπτότερες (πρόσφατο παρελθόν) και να κινηθεί σε ρυθμούς… καρό.

Συγκεκριμένα η καινούργια φανέλα που θα φοράει ο Μέσι, ο Σουάρες, ο Πικέ και οι λοιποί παίκτες του Ερνέστο Βαλβέρδε θα θυμίζουν πολύ την πατροπαράδοτη εμφάνιση με το ερυθρόλευκο καρό. Μόνο που θα αντικατασταθεί από το μπλε και το κόκκινο των πρωταθλητών Ισπανίας.

Δείτε την παρακάτω ανάρτηση στο επίσημο twitter της Μπαρτσελόνα και τα συμπεράσματα δικά σας…

👕 Our new kit for the 2019/2020 season

💙❤ Talent takes different shapes pic.twitter.com/lhgAH8YX0F

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2019