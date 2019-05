Ανακοίνωσε Λάντεϊλ η Ζαλγκίρις (pic)

Την απόκτηση του Τζοκ Λάντεϊλ από την Παρτιζάν ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας η Ζαλγκίρις Κάουνας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Η λιθουανική ομάδα πλήρωσε το buy out που υπήρχε στο συμβόλαιο του Αυστραλού σέντερ με τον σύλλογο του Βελιγραδίου και έκανε δικό της τον 23χρονο άσο.

Η διοίκηση της Ζαλγκίρις προετοιμάζει το ρόστερ της επόμενης σεζόν, από το οποίο όπως όλα δείχνουν θα απουσιάζουν οι Άαρον Ουάιτ και Μπράντον Ντέιβις. Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο του πρώτου ολοκληρώνεται στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου, ενώ ο δεύτερος πολύ δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα, μετά την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε και το έντονο ενδιαφέρον που έχουν δείξει τα μεγαθήρια της Ευρώπης.

Ο Τζοκ Λάντεϊλ ήρθε στην Ευρώπη για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2018, όταν υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Παρτιζάν. Ο 23χρονος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στην Σερβία και κατάφερε να πάρει μεταγραφή για την Ζαλγκίρις και την Ευρωλίγκα.

As the battle for @betsafeLKL gold continues, #Zalgiris already started putting the puzzle together for next season. Welcome to #Kaunas and @EuroLeague, @JockLandale! 🤗 pic.twitter.com/L4VCJ3eT3i

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) May 20, 2019