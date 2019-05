Βίντεο σοκ : Ο Φερνάντο Αλόνσο χάνει τον έλεγχο ενώ τρέχει με 360 χλμ/ ώρα

Σοκ προκαλεί το βίντεο όπου δείχνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, Φερνάντο Αλόνσο να χάνει τον έλεγχο του μονοθεσίου του.

Συγκεκριμένα, μία λάθος στροφή ήταν και ο λόγος που ο έμπειρος πρωταθλητής της Formula 1 έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε τρεις φορές στον προστατευτικό τοίχο, στον αγώνα Indianapolis 500, στις ΗΠΑ.

Μάλιστα μετά την πρόσκρουση, το μονοθέσιο του Φερνάντο Αλόνσο άρχισε μια τρομακτική και ανεξέλεγκτη πορεία στον αυτοκινητόδρομο.

Αυτό βέβαια που σοκάρει είναι πως ο Φερνάντο Αλόνσο έχασε τον έλεγχο την ώρα που πήγαινε με 360 χιλιόμετρα την ώρα.

Όταν εν τέλει ακινητοποιήθηκε το μονοθέσιο, ο 37χρονος το εγκατέλειψε και στη συνέχεια πέρασε από εξονυχιστικό ιατρικό έλεγχο.

Για καλή του τύχη, ο Φερνάντο Αλόνσο δεν έπαθε το παραμικρό και πήρε εξιτήριο από νοσοκομείο της περιοχής λίγες ώρες μετά το ατύχημα.

«Ήταν ένα λάθος που έκανα στη στροφή. Ευτυχώς συνέβη σήμερα (στα δοκιμαστικά) και όχι στον αγώνα. Λυπάμαι για την ομάδα, θα επιστρέψω πιο δυνατός αύριο», δήλωσε ο Αλόνσο.

This was a scary moment for @alo_oficial during #Indy500 practice 👀😳 pic.twitter.com/B7tkrUBvv9

— NTT IndyCar Series (@IndyCar) May 15, 2019