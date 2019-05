Ο «θρύλος» Οσκαρ Ρόμπερτσον για τον Γιάννη: «Δεν μπορούν να τον μαρκάρουν»

Μέλι» έσταξε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο Οσκαρ Ρόμπερτσον, λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού της Ανατολής ανάμεσα στους Μπακς και τους Ράπτορς.

O «Mr Triple Double» που πανηγύρισε πρωτάθλημα το 1971 με τους Μιλγουόκι Μπακς, σε δηλώσεις που έκανε στην τηλεοπτική κάμερα είπε οτι το Τορόντο δεν μπορεί να μαρκάρει τον Greek Freak στο ένας εναντίον ενός και πως θα πρέπει να βρει άλλους τρόπους να τον περιορίσει.

Ο 80χρονος πλέον Ρόμπερτσον βρίσκεται στο γήπεδο και θα είναι στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο προκειμένου τα «ελάφια» να μπορέσουν να κάνουν το 1-0 στη σειρά των τελικών της Ανατολής.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση των Μπακς

«They can’t guard Giannis 1-on-1 at all. They’re going to have to triple team him. That means other people are going to be open.» @Paschketball chats with Oscar Robertson: pic.twitter.com/HjOZKqXR7a

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 15, 2019