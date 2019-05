Γιάννης Αντετοκούνμπο: O «Greek Freak» κυκλοφορεί.. ελεύθερος

«Αγριεμένος» μπήκε στο ματς των Μπακς με το Τορόντο στο Μιλουόκι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο σταρ των Μπακς έβγαλε δύο θεαματικούς αιφνιδιασμούς, τον έναν μάλιστα από δικό του κλέψιμο, αμφότεροι κατέληξαν σε καλάθια για τα «ελάφια».

Η μία προσπάθεια ήταν ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, η άλλη καλάθι μπροστά σε τρεις παίκτες του Τορόντο.

Λίγο αργότερα, στο δεύτερο δωδεκάλεπτο ο Ελληνας άσος «χόρεψε» και πάλι την άμυνα των φιλοξενούμενων.

Δείτε τις τρεις εξαιρετικές φάσεις από τον Γιάννη

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 16, 2019

The Greek Freak is loose!! #FearTheDeer pic.twitter.com/7k4KTycM3S

🚨 First Giannis dunk of the ECF 🚨#FearTheDeer pic.twitter.com/pgCLDYjB7t

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 16, 2019