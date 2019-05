Εκπληκτικός Αντετοκούνμπο: Νίκη των Μπάκς στους τελικούς στο NBA

Αφού δεν έχασαν αυτό το ματς πώς θα χάσουν; Οι Μπακς τα… έσπασαν από το τρίποντο (11/44), κυνηγούσαν σχεδόν σε όλο το ματς στο σκορ, ακόμη και με διψήφιες διαφορές όμως τελικά νίκησαν. Με εξαιρετική τέταρτη περίοδο (32-17 το σκορ) και MVP τον Λόπεζ, τα «ελάφια» επικράτησαν με 108-100 στο Μιλγουόκι κι έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών της Ανατολής.

Όσο για τον Γιάννη, μπορεί να μην ήταν το καλύτερο παιχνίδι του, όμως και πάλι ήταν «κολόνα» για την ομάδα του. Με τις διεισδύσεις του «έφθειρε» την αντίπαλη άμυνα, έχοντας 9/12 βολές, τις περισσότερες εκ των οποίων στο τρίτο δωδεκάλεπτο. Οταν δηλαδή τον χρειάστηκε η ομάδα του κρατώντας την κοντά στο σκορ. Γενικότερα ο «Greak Freak» είχε μια «γεμάτη» παρουσία με 24π., 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ,. 2κλ. και 3 τάπες.

Από την άλλη οι Ράπτορς έχασαν τεράστια ευκαιρία για να σπάσουν την έδρα, καθώς στο μεγαλύτερο διάστημα του ματς ήταν καλύτεροι και ήλεγχαν τον ρυθμό. Σπουδαίοι Λέοναρντ και Λάουρι με 31 και 30 πόντους αντίστοιχα.

Την Παρασκευή το δεύτερο παιχνίδι και πάλι στις 03:30 (στο Μιλγουόκι)τα ξημερώματα για την Ελλάδα.

Take ‘em to the rim!! #FearTheDeer pic.twitter.com/md9R1wCbFt

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 16, 2019