Ζήσης : Έφτασε τους 1000 πόντους με τη φανέλα της Μπάμπεργκ

Ο Νίκος Ζήσης διανύει την 4η σεζόν του στην Μπάμπεργκ και στη σημερινή εκτός έδρας νίκη επί της Γκέτινγκεν (77-78), πιστώθηκε αξιομνημόνευτο επίτευγμα.

Πετυχαίνοντας 4 πόντους έφτασε τους 1000 με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας, η οποία δημοσίευσε μία σχετική φωτογραφία στον επίσημο του λογαριασμό στο twitter, για να δώσει συγχαρητήρια στον άλλοτε αρχηγό, της Εθνικής μας Ομάδας.

Mit seinem eiskalten Dreier 58 Sekunden vor Ende des Spiels knackte unser Lord of the Rings @nik683 die 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ Punkte-Marke in der @easyCreditBBL 🎉 #neueROTation

Deshalb bekommt ihr heute und morgen 1000 Cent auf das Trikot von Nikos Zisis GESCHENKT 🎁 https://t.co/BZeCKsjkvI pic.twitter.com/PVDRfpZvTV

— Brose Bamberg (@BroseBamberg) December 26, 2018