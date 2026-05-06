Η Τουρκία παρουσίασε στην αμυντική έκθεση SAHA 2026, που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη, τον πρώτο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλό της με την ονομασία Yildirimhan, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας.

Το νέο πυραυλικό σύστημα, που αναπτύχθηκε από την MSB ARGE, εκτιμάται ότι διαθέτει βεληνεκές έως και 6.000 χιλιομέτρων, γεγονός που του επιτρέπει να πλήττει στόχους σε τεράστια γεωγραφική ακτίνα, από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή μέχρι τμήματα της Ασίας και της Αφρικής.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Yaşar Güler, χαρακτήρισε τον Yildirimhan ως το πιο φιλόδοξο πυραυλικό πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας. Μέχρι σήμερα, η Τουρκία διέθετε τους πυραύλους της οικογένειας Yildirim και τον Bora της Roketsan, με επιχειρησιακή εμβέλεια από 300 έως 900 χιλιόμετρα, ενώ ανεπίσημες πληροφορίες έκαναν λόγο για εκδόσεις που θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 2.500 χιλιόμετρα.

Breaking: Turkey has gone the way of the Islamic regime of Iran in an extremely short period. They have just unveiled their first ICBM, Yıldırımhan. Their intercontinental ballistic missile will also be able to carry nuclear warheads and will be capable of targeting the United… pic.twitter.com/nhyV7K6UT7 — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) May 5, 2026

Ο νέος Yildirimhan, ωστόσο, ανήκει σε εντελώς διαφορετική κατηγορία. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα τουρκικά συστήματα στερεού καυσίμου, ο νέος πύραυλος χρησιμοποιεί υγρό καύσιμο με τετροξείδιο του αζώτου (N₂O₄) ως οξειδωτικό. Η επιλογή αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προσφέρει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και αυξημένη ευελιξία κατά τις φάσεις πτήσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, ο Yildirimhan διαθέτει αρχιτεκτονική πολλαπλών σταδίων. Το πρώτο στάδιο κινείται από τέσσερις πυραυλικούς κινητήρες, ενώ συνολικά εκτιμάται πως πρόκειται για σύστημα τριών σταδίων. Η εμβέλειά του, που φτάνει τα 6.000 χιλιόμετρα, θεωρητικά επιτρέπει στην Τουρκία να καλύπτει ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη, μεγάλο μέρος της Ρωσίας, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία, καθώς και περιοχές της Κίνας και της Αφρικής.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά επανεισόδου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος επανεισόδου. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η σχεδίαση της μύτης του πυραύλου παραπέμπει σε πιθανή δυνατότητα μεταφοράς πολλαπλών ανεξάρτητων κεφαλών επανεισόδου (MIRV), αλλά και πιθανή συμβατότητα με υπερηχητικά ολισθαίνοντα οχήματα. Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την τουρκική πλευρά για αυτές τις δυνατότητες, το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται ενδεικτικό των τεχνολογικών φιλοδοξιών της Άγκυρας.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο Yildirimhan θα μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητες από Mach 9 έως Mach 25, επίπεδα που αντιστοιχούν σε βαλλιστικά συστήματα μεγάλης εμβέλειας και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την αναχαίτισή του.

Η παρουσίαση του νέου πυραύλου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη εγχώριας αμυντικής τεχνολογίας, επιδιώκοντας μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία και ενισχυμένο γεωπολιτικό ρόλο στην περιοχή.