Τη θέση του στο Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα πήρε ο Ολυμπιακός, ξεπερνώντας με… σκούπα το εμπόδιο της Μονακό. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια μετά το φινάλε του Game 3, δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους και προτρέποντάς τους να πάνε να πάρουν αυτό που τους αξίζει.

«Αξίζετε όλα τα εύσημα. Ήταν μία φανταστική regular season και τελειώσαμε πρώτοι αυτό το ταξίδι απόψε στα playoffs. Τώρα γνωρίζετε ότι ο βασικός μας στόχος είναι το Final Four. Από την καρδιά συγχαρητήρια. Στους ιδιοκτήτες, στους παίκτες, στο σταφ, ήταν ένα φανταστικό επίτευγμα. Μην υποτιμάτε τίποτα. Πάμε τώρα να πάρουμε αυτό που αξίζουμε. Εντάξει παιδιά; Συγχαρητήρια» ανέφερε χαρακτήριστικά.