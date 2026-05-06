Την ανηφόρα τραβά με τη μέρα ο υδράργυρος, με την άνοιξη πλέον να είναι εδώ. Οι επόμενες μέρες θα κυλήσουν με υψηλές θερμοκρασίες, παρόλα αυτά την Παρασκευή περιμένουμε αφρικανική σκόνη, που θα δώσει λασποβροχές στη χώρα μας σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό, που σχηματίζεται στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, προκαλεί μεταφορά θερμών αερίων μαζών και αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας. Η επίδραση του φαινομένου θα είναι πιο έντονη στις περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας.

Όπως αναφέρει ο κ. Μαρουσάκης την Πέμπτη το θερμόμετρο σε κάποιες περιοχές θα προσεγγίσει τους 30 βαθμούς. Την Παρασκευή θα υπάρξει μικρή πτώση και από το Σάββατο θα έχουμε ξανά ζέστη. «Την άλλη εβδομάδα θα μιλάμε για θερμοκρασίες πάνω από τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή πάμε σε καλοκαιρινές συνθήκες» ανέφερε.

Στα ίδια καιρικά στοιχεία καταλήγει και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

“Μετά τον ιστορικό “μαγιάτικο χιονιά” ανοίγει ο δρόμος για αφρικανική ζέστη και σκόνη.. Από την Κυριακή και μετά θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς» γράφει στο Facebook.