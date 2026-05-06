Όλο και περισσότερα παιδιά εφηβικής ηλικίας μετακινούνται με ηλεκτρικό πατίνι. Όλο και περισσότερα παιδιά τραυματίζονται. Δυστυχώς, κάποια θανάσιμα. Όπως ο 13χρονος Κωνσταντίνος από τα Μακρίσια Ηλείας, σκορπίζοντας θλίψη σε όλη τη χώρα.

Πριν καλά καλά προλάβουν οι δικοί του άνθρωποι να τον αποχαιρετήσουν, συνέβησαν άλλοι δύο τραυματισμοί παιδιών που είτε οδηγούσαν είτε παρασύρθηκαν από ηλεκτρικό πατίνι: ένας 11χρονος από την Κυπαρισσία και ένας 12χρονος από την Πάτρα. Ο 11χρονος υποβλήθηκε τη Δευτέρα (4/5) σε χειρουργική επέμβαση λόγω τραυματισμού του στο πόδι. Το παιδί παρασύρθηκε από συνομήλικό του που οδηγούσε πατίνι. Ο 12χρονος, από την Πάτρα, έπεσε μόνος του, χάνοντας τον έλεγχο, και τραυματίστηκε ευτυχώς όχι σοβαρά.

Μετά τα εκατοντάδες ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, όχι μόνο παιδιών και εφήβων, αλλά και ενηλίκων, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

400 παιδιά τραυματίες το ’25

«Πριν από περίπου δύο μήνες τραυματίστηκε από ηλεκτρικό πατίνι ένα παιδί 14 ετών στην Κέρκυρα. Το παιδί διακομίσθηκε στην Αθήνα με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τότε, βγάλαμε όλα τα στοιχεία μιλήσαμε για την επικινδυνότητα οδήγησης ειδικά από ανήλικους, αλλά στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Αυτές τις σύγχρονες σκοτώστρες συνεχίζουν να τις οδηγούν παιδιά. Δεν καταλαβαίνω πως σε ένα παιδί χωρίς άδεια οδήγησης, χωρίς κράνος, χωρίς οδηγική παιδεία να επιτρέπεται η οδήγηση ηλεκτρικού πατινιού. Πως επιτρέπεται να τρέχει με αυτό στους δρόμους με 50 και 60 χιλιόμετρα. Αυτά πρέπει να απαγορευθούν δια νόμου στα παιδιά και αν κάποιο “συλληφθεί” να οδηγεί, να διώκονται οι γονείς του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο», δηλώνει στο «Β» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννακός.

Στοιχεία που δίνει δείχνουν ότι το 2025 είχαν τραυματιστεί 400 παιδιά και έφηβοι, ηλικίας έως 16 ετών, εκ των οποίων 200 στα δύο Παιδιατρικά Νοσοκομεία στην Αθήνα.

Ανησυχητική τάση

«Τα πρόσφατα περιστατικά τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας, με θύματα ανήλικους χρήστες και σοβαρούς τραυματισμούς, καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», αναφέρουν εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς».

Η ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατεί με τα ηλεκτρικά πατίνια στους ελληνικούς δρόμους, αναγκάζει την κυβέρνηση να πάρει μέτρα περιορίζοντας δραστικά την κυκλοφορία τους, ιδίως από ανηλίκους. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα θεσμοθετηθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με πατίνια σε δρόμους. Θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες.

Ωστόσο, μεγάλο πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο με τους ανήλικους οδηγούς, αλλά και με τους ενήλικες, αφού πολλοί κυκλοφορούν χωρίς ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς κράνος και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Μόλις τέσσερις μέρες πριν, ένας 40χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, οι θάνατοι που σχετίζονται με ΕΠΗΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν από 61 το 2021 σε 92 το 2022, ενώ πάνω από το 80% αυτών προκύπτει από συγκρούσεις με βαρύτερα οχήματα. «Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει με σαφήνεια ότι η μικροκινητικότητα, αν και αποτελεί βιώσιμη και ευέλικτη λύση μετακίνησης, εντάσσεται σε ένα οδικό περιβάλλον υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου», σημειώνουν οι εκπρόσωποι του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς».

Ανήσυχοι οι παιδίατροι

Με επιστολή τους προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων εκφράζουν την ανησυχία τους για τη δραματική αύξηση των τραυματισμών και θανάτων ανηλίκων από ατυχήματα µε Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτροκίνητα Οχήματα (ΕΠΗΟ) και ειδικότερα τα ηλεκτρικά πατίνια.

«Το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα στην Ηλεία, µε τον θάνατο ενός 13χρονου που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και συγκρούστηκε μετωπικά µε αυτοκίνητο, προκαλεί πόνο και κάλεσμα για άμεση δράση. Δεν είναι απλώς μια είδηση. Είναι ένα παιδί που έφυγε από τη ζωή», αναφέρουν.

Ένα ατύχημα κάθε τρεις μέρες

Όπως σημειώνουν, τα στατιστικά στοιχεία αποτελούν βαρύ κατηγορητήριο. Το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα µε ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα, εκ των οποίων δύο ήταν θανατηφόρα. Μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2026 σημειώθηκαν ήδη 17 ατυχήματα, σχεδόν ένα κάθε τρεις ημέρες. «Περισσότεροι από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω τέτοιων ατυχημάτων μέσα σε έναν χρόνο, ενώ το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος εκτιμάται ακόμη μεγαλύτερο λόγω έντονου φαινομένου υποαναφοράς», τονίζουν.

Τα κενά στο νομοθετικό πλαίσιο

Οι παιδίατροι μιλούν για κενά στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αφού υπάρχει πλήρης απουσία ελέγχου στην πράξη: Ανήλικοι κάτω του νόμιμου ορίου ηλικίας οδηγούν καθημερινά ΕΠΗΟ χωρίς κανέναν έλεγχο. Επίσης, προσθέτουν ότι ο νόμος δεν προβλέπει ρητές κυρώσεις για γονείς που επιτρέπουν σε ανήλικους τη χρήση ΕΠΗΟ κατά παράβαση των ορίων.

Μπακογιάννης: Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στην Αθήνα

«Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη» χαρακτηρίζει την κατάσταση που επικρατεί με τα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους της Αθήνας, η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά», και «χαοτική» την εικόνα της πόλης.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παράταξη αναφέρεται: «Η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα παραμένει ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη για πεζούς, οδηγούς και χρήστες. Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις μας, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025 και τις επανειλημμένες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, η δημοτική αρχή εξακολουθεί να μην εφαρμόζει ένα σαφές και αποτελεσματικό πλαίσιο.

Έναν χρόνο μετά τη ρητή δήλωση του κ. Δούκα ότι το ζήτημα ”λύθηκε”, η πραγματικότητα στους δρόμους και τα πεζοδρόμια διαψεύδει πλήρως τις διαβεβαιώσεις. Η κανονιστική απόφαση αποδείχθηκε ελλιπής και ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε ξανά στο μηδέν. Εν μέσω τουριστικής περιόδου, η εικόνα της πόλης είναι χαοτική, με πεζοδρόμια κατειλημμένα, σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας και καθημερινή ανασφάλεια για τους πολίτες. Την ίδια στιγμή, άλλοι δήμοι, όπως η Θεσσαλονίκη, έχουν ήδη εφαρμόσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην πράξη, αποδεικνύοντας ότι λύσεις υπάρχουν όταν υπάρχει βούληση».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανόνες. Απαιτείται άμεσα νέα, ολοκληρωμένη ρύθμιση, ουσιαστικοί έλεγχοι, καθορισμένα σημεία στάθμευσης και επιβολή κυρώσεων όπου χρειάζεται. Η αδράνεια δεν είναι απλώς καθυστέρηση. Είναι επιλογή εις βάρος της πόλης».