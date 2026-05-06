Τι θα συνέβαινε αν, μια μέρα, ο ουρανός άδειαζε από αεροπλάνα; Αν η παγκόσμια μηχανή των μετακινήσεων σταματούσε επειδή η «τροφή» της, το πετρέλαιο, έπαυε να είναι διαθέσιμη;

Το σενάριο ακούγεται σαν δυστοπική ταινία, όμως οι γεωπολιτικές ισορροπίες στα Στενά του Ορμούζ και η ευθραυστότητα των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων καθιστούν το ερώτημα όχι απλώς επίκαιρο, αλλά επιτακτικό.

Είναι πιθανό, αν ο πόλεμος στο Ιράν δεν επιλυθεί και τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν αποκλεισμένα, οι αεροπορικές εταιρείες να ξεμείνουν απλώς από καύσιμα αεροπορίας;

Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που χρειαζόταν να θέσει κανείς στο παρελθόν. Τα αεροπορικά ταξίδια έχουν αντιμετωπίσει εμπόδια αυτόν τον αιώνα που κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει: τον Covid αλλά και το ισλανδικό ηφαίστειο το 2010, το οποίο έκλεισε το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου για οκτώ ημέρες, κόστισε περίπου 3,75 δισ. ευρώ και προκάλεσε ανείπωτο χάος στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Υπήρξαν επίσης προβλήματα εντός μιας χώρας ή περιοχής: η διακοπή ρεύματος στον υποσταθμό του Χίθροου και η ενεργειακή κρίση στην Ιβηρική χερσόνησο, και τα δύο πέρυσι, έκλεισαν αεροδρόμια, αλλά από τότε που ξεκίνησαν τα αεροπορικά ταξίδια, δεν έχουν παρεμποδιστεί ποτέ παγκοσμίως λόγω έλλειψης καυσίμων.

Πώς θα φαινόταν στους καταναλωτές, στις κυβερνήσεις, στις οικονομίες; Και θα μπορούσε να υπάρξει ένα θετικό στοιχείο, με τη μορφή λιγότερων εκπομπών άνθρακα βραχυπρόθεσμα και, μακροπρόθεσμα, την εισαγωγή των αεροπορικών ταξιδιών στην εποχή μετά τα ορυκτά καύσιμα;

Η πραγματικότητα των αριθμών

Δύσκολα να ξεμείνουν τα αεροπλάνα από καύσιμα, λέει στην ανάλυσή του ο Guardian. Παρόλο που το 41% των ευρωπαϊκών καυσίμων αεροπορίας διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, και οι αναλυτές της αγοράς Kpler έδειξαν ότι οι παγκόσμιες αποστολές καυσίμων αεριωθουμένων και κηροζίνης έπεσαν κάτω από τα 2,3 εκατομμύρια τόνους την περασμένη εβδομάδα –το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ– ο Richard Green, καθηγητής βιώσιμης ενεργειακής επιχειρηματικότητας στο Imperial College του Λονδίνου, παραθέτει τα νούμερα.

«Ο κόσμος καταναλώνει περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα… Υπό κανονικές συνθήκες, περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα θα περνούσαν από το Ορμούζ. Κάποια από αυτά μπορούν να μεταφερθούν μέσω αγωγών. Τα ΗΑΕ έχουν ακτογραμμή στον Ινδικό Ωκεανό, η Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα, υπάρχει μια μικρή αύξηση παραγωγής σε άλλες χώρες… οπότε η πραγματική πτώση είναι πέντε ή δέκα στα 100».

Υπάρχει επίσης ευελιξία στον τρόπο επεξεργασίας του αργού πετρελαίου στα διυλιστήρια. «Μπορούν να μεταβάλλουν τις αναλογίες ντίζελ, βενζίνης και καυσίμων αεροπορίας», εξηγεί ο Green, «αν και δεν μπορούν να το κάνουν επ’ άπειρον και πιθανότατα δεν θα μπορούσαν να μετατρέψουν το μπιτουμέν (άσφαλτο), το πιο βαρύ και παχύρρευστο μέρος του πετρελαίου, σε καύσιμο αεριωθουμένων, που είναι το πιο ελαφρύ».

Οι επιπτώσεις στις τιμές

Ωστόσο, πολύ πριν εξαντληθούν, τα καύσιμα θα μπορούσαν να γίνουν πανάκριβα. Αν ο πόλεμος συνεχιζόταν μέχρι το τέλος Ιουνίου, η Amrita Sen, ιδρύτρια της συμβουλευτικής εταιρείας Energy Aspects, δήλωσε στους FT ότι όλα τα αποθέματα θα είχαν εξαντληθεί και «ουσιαστικά θα μπορούσες να ορίσεις όποια τιμή ήθελες για το πετρέλαιο. Δεν θα είχαμε καθόλου αποθέματα ασφαλείας».

Ακόμη κι αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο, θα χρειαζόντουσαν μήνες για να επιστρέψουν οι ροές στα προ της κρίσης επίπεδα. Ο καθηγητής Rafael Palacios, επικεφαλής του τμήματος αεροναυπηγικής στο Imperial, λέει: «Το καύσιμο αεριωθουμένων έχει διπλασιαστεί σε τιμή τους τελευταίους δύο μήνες περίπου, κάτι που είναι τρομακτικό. Κοστίζει περίπου όσο η βενζίνη που βάζατε στο αυτοκίνητό σας πέρυσι».

Αυτό έχει ήδη επιπτώσεις. Στις 22 Απριλίου, η Lufthansa ανακοίνωσε ότι περικόπτει 20.000 πτήσεις. Μέχρι το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Spirit Airlines είχε χρεοκοπήσει, η Virgin είχε ανακοινώσει ότι δεν μπορεί να απορροφήσει το υψηλότερο κόστος καυσίμων και θα πρέπει να αυξήσει τα ναύλα, ενώ η IAG, που κατέχει τη British Airways, ανακοίνωσε ότι κάνει «κάποιες προσαρμογές τιμών».

Η αβεβαιότητα στην αγορά

Η Jenny Southan, ιδρύτρια του Globetrender, διεξήγαγε δημοσκόπηση σε στελέχη της ταξιδιωτικής βιομηχανίας ήδη από τον Μάρτιο, όπου το 49% δήλωσε ότι αναμένει εβδομαδιαίες διακυμάνσεις τιμών. «Οι ταξιδιώτες αντιδρούν καθυστερώντας τις κρατήσεις», λέει.

«Η αρχική φάση του πολέμου στην Ουκρανία είναι το πλησιέστερο παράλληλο όσον αφορά την αβεβαιότητα, αλλά αυτό φαίνεται πιο συστημικό», λέει η Southan. «Η Μέση Ανατολή είναι κεντρική όχι μόνο για τη γεωπολιτική αλλά και για τις υποδομές αερομεταφορών και τις ενεργειακές ροές, οπότε ο αντίκτυπος είναι πιο διάχυτος – επηρεάζει δρομολόγια, τιμές και εμπιστοσύνη ταυτόχρονα».

Η μετάβαση μετά τα ορυκτά καύσιμα

Πιο συναρπαστικό από το παγκόσμιο σφίξιμο του ζωναριού θα ήταν αν αυτή η κρίση επιτάχυνε αυτό που ονομάζουν «τον μακρύ δρόμο προς το jet zero»: την αεροπλοΐα χωρίς ορυκτά καύσιμα. «Αν το χρήμα δεν ήταν πρόβλημα, η τεχνολογία υπάρχει», λέει ο Palacios. «Αλλά επειδή το χρήμα είναι πρόβλημα, η τεχνολογία δεν υπάρχει».

Υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις στην κηροζίνη:

Συνθετικά καύσιμα : Μια αντίστροφη διαδικασία. Παίρνεις άνθρακα και υδρογόνο και τα αναμιγνύεις για να χτίσεις το καύσιμο. Είναι εφικτό, αλλά απαιτεί τεράστια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Είναι 10 φορές πιο ακριβό.

Καύση υδρογόνου: «Ξέρουμε πώς να το κάνουμε», συνεχίζει ο Palacios. «Το πρόβλημα είναι ότι είναι ένα διαφορετικό καύσιμο και όλη η υποδομή των 100 ετών αεροπορίας είναι χτισμένη γύρω από ένα συγκεκριμένο υγρό».

Συμπέρασμα

Μια προφανής συνέπεια είναι ότι οι πτήσεις θα γίνουν μια δραστηριότητα για την ελίτ, αλλά όπως επισημαίνει ο Palacios, το 50% των Βρετανών κάνει λιγότερες από μία πτήση το χρόνο και το 80% των ανθρώπων παγκοσμίως δεν έχει μπει ποτέ σε αεροπλάνο. Οπότε, είναι ήδη δραστηριότητα ελίτ, απλώς μπορεί να γίνει μια ελίτ στην οποία εσείς δεν ανήκετε.

Υπάρχει ένα απόφθεγμα του Sheikh Ahmed Zaki Yamani, πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚ, που είναι διάσημο: «Η λίθινη εποχή δεν τελείωσε λόγω έλλειψης πέτρας, και η εποχή του πετρελαίου θα τελειώσει πολύ πριν ξεμείνει ο κόσμος από πετρέλαιο». Κάτι πρέπει να επιταχύνει αυτό που έπεται: είναι δύσκολο να δει κανείς, εκτός από μια κρίση, τι θα μπορούσε να είναι αυτό.