Στιγμές έντασης επικράτησαν το μεσημέρι έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια παρέμβασης φοιτητικών συλλόγων, που διαμαρτύρονταν ενάντια στην επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Η οδός Ηρώδου Αττικού παρέμεινε κλειστή για λίγα λεπτά, καθώς οι φοιτητές ήρθαν αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυνάμεις, στην προσπάθειά τους να αναρτήσουν πανό.

Η κατάσταση αποκλιμακώθηκε σύντομα, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, ξεκαθαρίζοντας πως δε θα αποδεχθούν την υποβάθμιση των πτυχίων τους και την είσοδο διδάκτρων στα προπτυχιακά προγράμματα.

«Δε θα περάσει η αναθεώρηση»

Ο εκπρόσωπος του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), Άγγελος Θωμόπουλος, έστειλε σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση δηλώνοντας: «Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 θα μας βρουν απέναντι. Δε θα δεχθούμε να βάλουν δίδακτρα στις σπουδές μας, να τσακίσουν τα πτυχία μας και να ανοίξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σήμερα τους το κάνουμε ξεκάθαρο».

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με πορεία των φοιτητών προς τη Βουλή, όπου και διαλύθηκαν, αφού φώναξαν εκ νέου συνθήματα.

Τα αιτήματα των φοιτητικών συλλόγων

Οι φοιτητές προέβαλαν μια σειρά από διεκδικήσεις, εστιάζοντας στην ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης: