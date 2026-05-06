Η Αρσεναλ είναι στον τελικό! Με γκολ του Σαχά, οι «κανονιέρηδες» θα είναι στη «Πούσκας Αρένα», στις 30 Μαϊου (19:00) και θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League, για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2005-06. Την Τετάρτη θα μάθουν ποια εκ των Μπάγερν-Παρί θα αντιμετωπίσουν.

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ήρθε στο 8ο λεπτό, όταν ο Σιμεόνε γύρισε από τα δεξιά και ο Άλβαρες έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Έπειτα, στο 11′, ο Γκριεζμάν έκανε γύρισμα από δεξιά, ο Ράγια απομάκρυνε προσωρινά, ο Σιμεόνε πήρε το… ριμπάουντ, αλλά ο Ράις έκανε σημαντικό τάκλιν.

Το σκορ άνοιξε στο 44’, όταν ο Τροσάρ σούταρε, ο Όμπλακ απέκρουσε, όμως ο Σάκα ήταν στο σωστό σημείο και με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.





Στο 51’, από κακή κεφαλιά του Σαλιμπά προς τα πίσω, ο Σιμεόνε βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει υπό την πίεση του Γκάμπριελ. Η επόμενη καλή στιγμή καταγράφηκε στο 56’, με τον Γκριεζμάν να επιχειρεί σουτ που απέκρουσε ο Ράγια.

Η Άρσεναλ πλησίασε και σε δεύτερο γκολ στο 66’, όταν ο Ινκαπιέ γύρισε από τα αριστερά και ο Γκιόκερες εκτέλεσε στην κίνηση, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα άουτ.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (58′ Ινκαπιέ), Ράις, Λιούις-Σκέλι, Σάκα (58′ Μαντουέκε), Έζε (58′ Έντεγκαρντ), Τροσάρ, Γκιόκερες.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Πουμπίλ, Λε Νορμάν (57′ Σόρλοθ), Χάντσκο, Ρουτζέρι, Σιμεόνε (57′ Καρντόσο), Γιορέντε, Κόκε, Λούκμαν (57′ Μολίνα), Γκριεζμάν (66′ Μπαένα), Άλβαρες (66′ Αλμάντα).