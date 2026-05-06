Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί (6/5) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες σε βάρος πολιτών παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα, ενώ οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος εμφανίζονταν ως τεχνικοί ή υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, προσεγγίζοντας πολίτες με διάφορα προσχήματα, προκειμένου να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα ευρήματα των ερευνών και το σύνολο των συλλήψεων.