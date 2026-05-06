Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες περιπολικό παρέσυρε 12χρονη μαθήτρια το βράδυ της Τρίτης, στη Σαλαμίνα. Όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος συνελήφθη, ενώ έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για το περιστατικό που σημειώθηκε έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής.

Το χρονικό της παράσυρσης και η κατάσταση της υγείας του παιδιού

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις οκτώ το βράδυ, στην οδό Θέμιδος, την ώρα που το κορίτσι επιχειρούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, να διασχίσει τη διάβαση πεζών. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς που έσπευσαν να βοηθήσουν.

Η 12χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι, όπου της τοποθετήθηκαν λάμες.

«Το παιδί έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο ο τραυματισμός στο πόδι είναι σοβαρός», ανέφεραν πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας.

Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

Σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Η κ. Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρωί της Τετάρτης, τόνισε πως η ΕΛ.ΑΣ. κινείται άμεσα για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του ατυχήματος.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας Σαλαμίνας, το οποίο εξετάζει αν το περιπολικό βρισκόταν σε επείγουσα υπηρεσία και ποια ήταν η ταχύτητα που είχε αναπτύξει τη στιγμή της σύγκρουσης.