Τα τελευταία χρόνια, η κλιματική κρίση έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο καθοριστικές προκλήσεις της εποχής μας, επηρεάζοντας ήδη την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Η αύξηση της θερμοκρασίας, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας και οι καταστροφικές πυρκαγιές δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μια νέα κανονικότητα.

Στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις είναι ήδη ιδιαίτερα εμφανείς: από τις μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών, τις καταστροφικές πλημμύρες και την πίεση στους φυσικούς πόρους, μέχρι τα παρατεταμένα φαινόμενα ανομβρίας και λειψυδρίας, και την απειλή των φυσικών οικοσυστημάτων, γίνεται σαφές ότι η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της κρίσης.

Παράλληλα, η ανάγκη μετάβασης σε καθαρότερες και περιβαλλοντικά φιλικές μορφές ενέργειας, η προστασία της βιοποικιλότητας και η βιώσιμη ανάπτυξη, διαμορφώνουν μία συνθήκη που ξεπερνά την περιβαλλοντική διάσταση, επιβάλλοντας με επιτακτικό τρόπο τη συνεπακόλουθη διασφάλιση όρων κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης, αλλά και παρέχοντας εργαλεία μετασχηματισμού του παραγωγικού προτύπου της χώρας με όρους ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Δεδομένου ότι η κλιματική κρίση δεν αποτελεί πλέον μια μακρινή απειλή, αλλά μια άμεση πρόκληση που απαιτεί συλλογική δράση και ουσιαστικές λύσεις, η ενημέρωση, ο διάλογος και η συμμετοχή των πολιτών αποκτούν κρίσιμο ρόλο, καθώς μόνο μέσα από συλλογικές πρωτοβουλίες μπορούν να διαμορφωθούν ουσιαστικές και εφαρμόσιμες λύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ανατολικής Αττικής και Κοινοβουλευτικού Τομεάρχη Περιβάλλοντος Μανώλη Χριστοδουλάκη, την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέρακα, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση διαλόγου, που θα συνθέσει οπτικές και προσλαμβάνουσες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο, με σκοπό να καταλήξει στην παρουσίαση των βασικών αξόνων της πολιτικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ για το περιβάλλον και τη βιώσιμη διαχείριση των κλιματικών προκλήσεων της εποχής μας, εστιάζοντας σε 4 βασικούς άξονες: δίκαιη πράσινη μετάβαση, προστασία και διαχείριση δασών, βιώσιμη υδατική πολιτική, διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία.

Η συζήτηση θα έχει τίτλο: «Κλιματική Κρίση: Από την απειλή στην βιώσιμη πρόταση», και θα συμμετάσχουν οι ακόλουθοι ομιλητές:

Μαρία Δαμανάκη, Σύμβουλος στους OCEANS 5, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΑΜΕΠ, πρώην Ευρωπαία Επίτροπος για τη θάλασσα

Νίκος Παπανδρέου, Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου,

Σάκης Αρναούτογλου, Μετεωρολόγος, Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωκοινοβουλίου,

Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και Γραμματέας του Τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ

Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής Ανατολικής Αττικής και Κοινοβουλευτικός Τομεάρχης Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Καϋμένου.

Από την απειλή στην πρόταση, από την κρίση στη λύση.

Γιατί μαζί διαμορφώνουμε το βιώσιμο αύριο.