Σε ηλικία 89 ετών πέθανε ο γνωστός δημοσιογράφος Σταύρος Τσώχος.

Πρόκειται για μια από τις χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας και η απώλεια του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο.

Η πορεία του στην ενεργό ποδοσφαιρική δράση

Ο Σταύρος Τσώχος ξεκίνησε την διαδρομή του ως ποδοσφαιριστής το 1954 από την Υπεροχή Νεαπόλεως Αθηνών, υπογράφοντας το πρώτο του δελτίο.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1956, μεταγράφηκε μαζί με τον Μίμη Στεφανάκο στον Ολυμπιακό, στον οποίο παρέμεινε έως το 1961.

Τη σεζόν 1958-59 αγωνίστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στην Προοδευτική, με τη μορφή δανεισμού, καταγράφοντας δύο συμμετοχές στο Πειραϊκό πρωτάθλημα.

Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του Φωστήρα, με τον οποίο ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα στις αρχές της δεκαετίας του ’60, έχοντας συμμετοχές και στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής κατηγορίας.

Από το γρασίδι στη δημοσιογραφία

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση εντάχθηκε στη δημοσιογραφία, όπου και κατέγραψε μακρά και σημαντική πορεία.

Εργάστηκε ως αθλητικός συντάκτης στις εφημερίδες «Τα Νέα», «Ημέρα», και «Ακρόπολη». Επίσης συνεργασία είχε με το «Φως των Σπορ» και τα περιοδικά «Πρώτο» και «Πρωτάθλημα».

Η τηλεοπτική του παρουσία ξεκίνησε το 1968, με συμμετοχή σε αθλητικές εκπομπές και μεταδόσεις αγώνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατά την εξέλιξη της δημοσιογραφικής του καριέρας εργάστηκε στα τηλεοπτικά δίκτυα ΕΡΤ, MEGA και ΑΝΤ1, παραμένοντας ενεργός μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

Παράλληλα, διετέλεσε διευθυντής στο γραφείο Τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός.