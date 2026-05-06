Όλα δείχνουν πως η απόφαση του Κώστα Καραμανλή έχει πλέον «κλειδώσει». Ο πρώην πρωθυπουργός και μακροβιότερος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται να δώσει το «παρών» στο επικείμενο Συνέδριο του κόμματος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 15 έως 17 Μαΐου και αναμένεται να σηματοδοτήσει την επίσημη εκκίνηση της προεκλογικής μάχης για τη ΝΔ.

Στο Μέγαρο Μαξίμου, άλλωστε, βασικός στόχος είναι η αποκλιμάκωση της εσωκομματικής έντασης και η διαμόρφωση κλίματος ενότητας, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο εσωτερικών τριγμών και πολιτικών διαφοροποιήσεων.

Όπως αναφέρουν πρόσωπα που γνωρίζουν καλά το εσωκομματικό παρασκήνιο, μια ενδεχόμενη παρουσία του Κώστα Καραμανλή στο Συνέδριο θα δημιουργούσε αυτομάτως προσδοκίες για δημόσια παρέμβαση. Και μια σιωπηλή παρουσία δύσκολα θα συμβάδιζε με τις κατά καιρούς αιχμές και διαφοροποιήσεις που έχει εκφράσει το τελευταίο διάστημα.

Η επιλογή της απουσίας, λένε οι ίδιες πηγές, αντιμετωπίζεται με ανακούφιση τόσο από την Πειραιώς όσο και από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι μια πιθανή ομιλία του πρώην πρωθυπουργού θα περιείχε μηνύματα με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, σε μια περίοδο όπου το εσωκομματικό κλίμα παραμένει ήδη φορτισμένο.

Η συνάντηση με την Ντόρα Μπακογιάννη

Το παρασκήνιο εντάθηκε ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ημέρες, μετά και τη συνάντηση της Ντόρας Μπακογιάννη με τον ίδιο. Η κ. Μπακογιάννη πρόσφατα είχε δηλώσει δημοσίως ότι θα επιθυμούσε την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στο Συνέδριο, επισκέφθηκε την Τρίτη το γραφείο του, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών που διατηρούν οι δύο πολιτικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα στη συνάντηση ήταν ιδιαίτερα θερμό και θετικό.

Ωστόσο, παρά τις συζητήσεις και τις δημόσιες παραινέσεις, ο Κώστας Καραμανλής δεν φέρεται να άνοιξε τα χαρτιά του για το αν τελικά θα παραστεί στο Συνέδριο. Παρ’ όλα αυτά, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα επιλέξει τελικά να στείλει μήνυμα μέσω της απουσίας του, μια κίνηση που αναμφίβολα θα προκαλέσει πολιτικές συζητήσεις στο εσωτερικό της παράταξης.