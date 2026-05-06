Μια απίστευτη καταδίωξη στη Συγγρού φέρνει στην επιφάνεια το «κενό» ασφαλείας στη μικροκινητικότητα. 23χρονος συνελήφθη να τρέχει με τριπλάσια ταχύτητα από το όριο, ενώ οι θάνατοι από ηλεκτρικά πατίνια στην Ε.Ε. καταγράφουν άλμα 50%. Τι προβλέπει ο ΚΟΚ και γιατί η εκπαίδευση είναι πλέον ζήτημα επιβίωσης.

Το «ραντάρ» της Τροχαίας και η καταδίωξη στη Συγγρού

Ένα απίστευτο περιστατικό, που αναδεικνύει την επικινδυνότητα της ανεξέλεγκτης χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σημειώθηκε στη Λεωφόρο Συγγρού. Οι άνδρες της Τροχαίας έμειναν έκπληκτοι, όταν το ραντάρ τους «κλείδωσε» έναν 23χρονο Αιγύπτιο να κινείται στη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς Πειραιά, με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 72 χλμ. την ώρα.

Σημειώνεται ότι, βάσει νόμου, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τα ηλεκτρικά πατίνια είναι τα 25 χλμ./ώρα. Ο οδηγός, ο οποίος είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας του οχήματός του για να πετύχει την τριπλάσια σχεδόν ταχύτητα, συνελήφθη επί τόπου. Παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Η «πληγή» της μικροκινητικότητας: Αύξηση θανάτων κατά 50%

Το περιστατικό στη Συγγρού δεν είναι μεμονωμένο, αλλά μέρος μιας ανησυχητικής τάσης που καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ραγδαία αύξηση της χρήσης των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΕΠΗΟ) έχει φέρει στο προσκήνιο νέες προκλήσεις για την οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Οι θάνατοι από ηλεκτρικά πατίνια αυξήθηκαν από 61 το 2021 σε 92 το 2022.

Πάνω από το 80% των θανάτων προκύπτει από συγκρούσεις με βαρύτερα οχήματα (αυτοκίνητα, φορτηγά).

Στην Ελλάδα, η κατάσταση επιδεινώνεται με συχνά τροχαία που εμπλέκουν ανήλικους χρήστες, οδηγώντας σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και σε θάνατο.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ: Οι κανόνες που (δεν) τηρούνται

Παρά την αίσθηση «ελευθερίας» που δίνουν τα πατίνια, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι σαφής και αυστηρός:

Όριο ταχύτητας: 25 χλμ./ώρα.

Ηλικία: Χρήση μόνο από άτομα 15 ετών και άνω.

Πού απαγορεύεται: Η κυκλοφορία στα πεζοδρόμια είναι παράνομη.

Εξοπλισμός: Υποχρεωτικός φωτισμός, ανακλαστικά στοιχεία και ισχυρή σύσταση για κράνος.

Εκπαίδευση: Το «αντίδοτο» στην άτακτη συνύπαρξη

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» προειδοποιεί ότι η χρήση πατινιού συνεπάγεται πλήρη ένταξη στο οδικό σύστημα, με δικαιώματα, αλλά και σοβαρές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης αναλαμβάνει δράση, παρέχοντας δωρεάν εξειδικευμένα μαθήματα στους χρήστες. Στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας κουλτούρας συνύπαρξης, καθώς σε ένα περιβάλλον όπου η κίνηση είναι συχνά άτακτη, η σωστή εκπαίδευση παραμένει το μόνο αποτελεσματικό εργαλείο πρόληψης, πριν την επόμενη τραγωδία στην άσφαλτο.